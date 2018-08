Za pokřik ‚UEFA mafia!‘ pokuta 1,7 milionu. Za výroky Tvrdíka a Bůzka účet ještě poroste

PRAHA Za skandování „UEFA, mafia!“ a další prohřešky z prvního zápasu 3. předkola Ligy mistrů proti Kyjevu (1:1) musí fotbalová Slavia zaplatit 1,7 milionu korun. LN informaci, kterou v pondělí přinesly iSport.cz a ČTK, potvrdil zdroj blízký klubu, který si nepřál být jmenován.

Sešívaní mají přitom ještě jeden vroubek, a to vůči výrokům svých šéfů Jaroslava Tvrdíka a Tomáše Bůzka na Twitteru po odvetě na kyjevské půdě (0:2), kde se po vyřazení mimo jiné i vulgárně „opřeli“ do funkcionářů UEFA. Také v tomto případě probíhá s klubem disciplinární řízení.



Odkud zprávy o výši pokuty unikly na veřejnost, ale zatím v Edenu nevědí, což LN řekl mluvčí klubu Michal Býček. Podle toho ale Slavie zatím žádné oficiální stanovisko od UEFA neobdržela. „Požádali jsme UEFA o oficiální zaslání důvodů našeho trestu, v tuto chvíli k tomu nemám co víc říct,“ napsal na doplňující dotazy Býček. Kdy by mělo do Edenu dorazit a zda se hodlá Slavia oficiálními kanály bránit, už ale komentovat odmítl.

Slávistickému případu se věnuje Kontrolní, etická a disciplinární komise UEFA, které předsedá Rakušan Thomas Partl. Orgán má ještě devět dalších členů, mezi kterými je také generální sekretář FAČR Roman Řepka. Ten se ale rozhodování v tomto konkrétním případě nezúčastní.

„Pokud existuje v nějakém případě střet zájmů, člen komise se nemůže na rozhodnutí podílet,“ řekl LN Řepka. Dále ale trest pro Slavii komentovat nechtěl. „Jestliže byl takový verdikt vynesen, tak nějakým způsobem musel být opodstatněný. K diskusi a rozhodování svých kolegů se ale vyjadřovat nehodlám.“

Označování UEFA za mafii je prý časté

Přiznává ale, že podobných případů v hledáčku UEFA přibývá a Slavie zřejmě nebude posledním takto „oceněným“ klubem.



„Skandování ,UEFA, mafia‘! je v poslední době poměrně častý prohřešek. Nicméně v případě Slavie se nejednalo jen o skandování fanoušků, šlo také o vhazování předmětů na hrací plochu, blokace vstupů do diváckých sektorů a tak dále,“ vypočítal Řepka, podle kterého komise obvykle řeší na jednom zasedání okolo osmdesáti případů, z toho polovina je podle jeho odhadu stejného charakteru jako prohřešky Slavie.

Řepka se tak v komisi nezúčastní ani druhého řízení se sešívanými, které se týká již smazaných tweetů šéfa klubu Jaroslava Tvrdíka a člena představenstva Tomáše Bůzka. Že by výroky z vedení Slavie ovlivnily výši udělené pokuty, Řepka odmítá, jde o dvě zcela oddělené kauzy.



Bůzkovo ‚Mr*at Dynamo‘ může Slavii vyjít draho

„Rozhodčí hrubě ovlivnili oba zápasy,“ napsal na Twitteru po druhém zápase Tvrdík. „Místopředseda Surkis by měl odstoupit a UEFA se nesmí divit, co fanoušci oprávněně skandují ve spojení s jejím jménem,“ upozornil šéf klubu na fakt, že Dynamo Kyjev vede bratr současného místopředsedy UEFA. Bůzek pak sáhl dokonce k vulgaritám. Na Twitter napsal, že věděl, že jde o boj s větrnými mlýny, ale že je přesto překvapen: „... jak moc mě se*e, že s náma dneska rozhodčí a UEFA vyje*ali. Jděte do pr**le! Osobně bych to shrnul takto: Mr*at Dynamo,“ rozohnil se na sociální síti Bůzek.



Reakce fanoušků Slavie na dění ve vedení Slavie, CEFC a kolem Tvrdíka

Jedno z pražských „S“ si musí dávat pozor – čeká ho ještě základní skupina Evropské ligy. Dalším podobným incidentům se tak chce klub vyhnout. „Komunikujeme s našimi fanoušky, povedeme s nimi další diskuse,“ řekl Býček.



Předchozí případy UEFA uzavřela v řádu několika týdnů. Definitivní verdikt může Slavia očekávat velice brzy, účet za dvojzápas s Kyjevem se ale může kvůli výrokům vedení ještě výrazně navýšit.