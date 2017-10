Za milion dolarů tahle zkouška stojí. Calgary je okouzlené příchodem Jágra

calgary Příchod Jaromíra Jágra vzbudil v Calgary velké vzrušení. A pozitivní signál, že to vedení myslí se sportovním úspěchem vážně. „Z toho transferu cítím poselství, že tu chceme vyhrávat,“ říká například útočník Kris Versteeg, s nímž může česká 68 nastupovat ve třetí formaci.

Není jediným, kdo sdílí podobné pocity. Platí to i pro místní novináře, kteří vidí Jágrovy nedostatky, ale zároveň tvrdí, že přednosti převažují.



Deník Calgary Herald například píše: „V historii NHL je jen pár hráčů se statusem opravdové hvězdy jako Jágr. Zkombinujte jeho dominanci s dlouhověkostí a není divu, že budoucí člen Síně slávy zřejmě předežene Gordieho Howea v počtu odehraných utkání v NHL.“

List Calgary Sun od Jágra čeká, že bude mentorem, který může na ledě plnit řadu rolí.

„A i když už není tak rychlý, pořád může být platný. Zvlášť v elitní formaci s Johnnym Gaudreauem a Seanem Monahanem. Svou hokejovost může navíc prokázat v přesilovkách.“

„A také může sejmout tlak z mladších lídrů. Jistě, rozruch kolem Jágra se v Calgary časem uklidní, ale v ostatních městech bude středem pozornosti on. Což není špatné.“



Podobně vidí situaci i kouč Glen Gulutzan, s nímž měl Jágr v neděli delší telefonický hovor.

„Mluvili jsme spolu. Známe se z Dallasu a věděl, že mi může zavolat a jen tak pokecat,“ prozradil trenér, který se s veteránem bavil o jeho roli na ledě, o městě a NHL.

Může přinést jiskru

Proč se pro Jágra rozhodl? Důležitou roli sehrály jeho vůdčí schopnosti.

„Vím, že je dobrý pro mladší hráče. Určitě se v tomhle ohledu moc nezměnilo. Slyšel jsem o tom také od lidí z Floridy,“ pravil Gulutzan a jal se vyzdvihovat jeho další přednosti.

„Podívejte se na Jágrův věk a co dokáže. Rychlostně už to sice není ono, ale jeho hokejové IQ je vysoké.“

„Právě díky němu je v historickém bodování základní části druhý za Gretzkym. Je těžké vysvětlit, co všechno dokáže. V Dallasu nás překvapoval.“

Jaromír Jágr trénuje v dresu Rytířů Kladno.

Každý si jistě dovede představit vzrušení, které projelo kabinou Calgary, když se hráči dozvěděli o Jágrově angažování. Jejich reakce o tom svědčí.



„Vzhlížel jsem k němu celý život,“ přiznal Sam Bennett, který by s ním mohl hrát ve třetí formaci.

„Je to paráda. Je to jeden z nejlepších hokejistů všech dob. Může do týmu dodat jiskru a novou dimenzi,“ řekl kapitán Mark Giordano. „Vůbec se nebojím, že by jeho pozdní příchod měl narušit chemii v týmu. Naopak, kluci se od něj můžou učit.“

Kanadské novináře zajímal také názor Michaela Frolíka, jemuž se v jeho začátcích v NHL říkalo „Baby Jágr“. Co jim řekl?

Rychlost není problém

„Jarda byl pro všechny kluky v Česku bůh. Tehdy jsme neměli tolik zpráv z NHL jako dneska a neviděli každý zápas. Ale věděli jsme, že vyhrává Stanley Cupy a dominuje.“

„Je pravda, že pro spoustu kluků v týmu by mohl být tátou, ale má kvality. Když vstoupí do kabiny, cítíte vůči němu respekt. Je velký a má charisma. V Česku se o něm píše každý den.“

Jágrova rychlost už byla zmiňovaná, ale hráči v ní problém nevidí. Forvard Versteeg tvrdí:

„Ne každý musí být rychlý. S jeho citem pro hru a schopností podržet puk se nemusí tolik honit. Je těžké proti němu hrát, proto jsme rádi, že bude s námi.“

Fanoušci v Calgary jsou v očekávání. Tým dozrává a teď dostal mentora, který ho může nasměrovat za vítězstvími a úspěchy. Ve městě se o něco víc začalo hovořit o vytouženém Stanley Cupu.



Kapitán Giordano říká: „Generální manažer dělal všechno pro to, abychom byli silní. Cítíme energii, všichni jsou natěšení. Máme šanci, teď je jen na nás, abychom se dali dohromady a vytvořili silný tým.“

Deník Calgary Herald vše uzavírá: „Calgary je týmem, který by měl v nové sezoně vyhrávat. K tomu může Jágr pomoct. Za milion dolarů tahle zkouška stojí.“