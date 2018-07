Za co postavit fotbalový stadion? V Chorvatsku udělají sbírku

OSIJEK/PRAHA Na revoluční nápad ohledně financování fotbalového stadionu přišel prezident chorvatského týmu NK Osijek Ivan Meštrovič. Peníze by chtěl vybrat v rámci chorvatské diaspory, přičemž stadion samotný by mohl sloužit jako památa exodu Chorvatů.

Po skončení nedávného mistrovství světa neustává v Chorvatsku euforie z dosaženého výsledku. Mezi jiným se hovoří i o stavbě národního stadionu. Mezi jinými záležitostmi diskutuje vedení svazu stavbu nového stadionu ve Veliké Gorici. Pravděpodobně jednou z klíčových osob celého projektu je poradce předsedy fotbalového svazu Davora Šukera Ivan Meštrovič.

„Financování za pomoci diaspory je jedním z řešení. Šlo by o interaktivní stavbu, která by symbolizovala Chorvatsko. Představte si přehledný web, kde uvidíte každou přispívající rodinu, každý příběh schovaný za odjezd z Chorvatska, vzdálenost mezi bydlištěm v zahraničí a stadionem. A všechna jména budou uvedena na sedadlech, kde si je budou moci všichni přečíst a seznámit se s nimi. Doma si je budou moci vyhledat a poznat zkušenosti jiných,“ přemýšlí nad stavbou Meštrovič.



Meštrovič připodobnil stavbu stadionu k vybudování podobné památky. Arlingtonu, armádnímu hřbitovu, kde jsou pochováni američtí vojáci.

„Bude to něco na způsob Arlingtonu pro chorvatský lid. Bude to památník jak událostí minulých, tak bohužel i současných, protože i dnes odcházejí Chorvaté mimo svou zemi. Také jsem součást chorvatské diaspory. A budu první, kdo přispěje na stavbu národního stadionu. Kapacita by měla být mezi 35-50 tisíci návštěvníky, a na každé sedačce bude příběh, připomínající odchod části našich občanů. Bude to něco výjimečného,“ dodal poradce prezidenta fotbalového svazu Davora Šukera.