Z vězení mezi miliardáře. Jak sportovní horečka napovídá spravedlnosti

Philadelphia Není to tak dávno, co si ve Filadelfii přáli mít vlastní tým NBA. Myšleno to bylo ironicky. Tou dobou hráli basketbalisté týmu 76ers tak bídně, že panovaly pochyby, do jaké soutěže by měli patřit. A dnes? Nadšení pro Sixers a vše kolem nich nemůže být větší. Kdo jim fandí, ten je v kurzu.

Basketbalisté Philadelphie rozpoutali nové kolo mánie v úterý. Celek, který se poslední roky trápil a před dvěma lety vyhrál jen deset utkání základní části, teď prošel hladce prvním kolem play off. Kdekdo už ho vidí ve finále.

Filadelfie celkově prožívá skvělý sportovní rok 2018. Hráči amerického fotbalu Eagles v únoru vyhráli svůj historicky první Super Bowl, univerzita Villanovaovládla podruhé za poslední tři roky basketbalový šampionát NCAA a Sixers mají po letech plných porážek před sebou velkou budoucnost.

Za fanoušky Sixers se prohlašuje čím dál víc lidí a někdo toho využil natolik, až se i díky tomu dostal z vězení.

Ten někdo je rapper Meek Mill.

Z vězení rovnou na basketbal

Na úterní postupový zápas Sixers v sérii proti Miami dorazil Meek Mill krátce po propuštění z vězení a hned se stal hlavní celebritou zápasu.

Dostalo se mu cti zazvonit před utkáním na repliku Zvonu svobody, kterým klub hecuje fanoušky před utkáním. Výhru Sixers 104:91, díky které celek z Pensylvánie zvítězil v sérii 4:1 na zápasy, si umělec hodně užíval.

Třicetiletý rodák z Filadelfie dlouhodobě bojuje se soudy v kauze údajného porušení podmínky, kterou dostal za neoprávněné držení zbraní a drog. Po pěti měsících, které musel strávit ve vězení, se kauza vrací zpět na začátek.

Sám Meek Mill se k celé situaci vyjádřil na twitteru. „Děkuji bohu, své rodině a advokátům za jejich lásku a podporu, kterou mi dodávali v této složité době. Posledních pět měsíců pro mě byly noční můrou a jen díky všem těm zprávám, dopisům, objetím a modlitbám jsem to všechno zvládl. Děkuji i těm, kteří se za mě veřejně postavili. Plánuji nadále bojovat proti svému neoprávněnému zatčení a chci dosáhnout spravedlnosti. Mezitím chci trávit spoustu času se svou rodinou a pokračovat v hudební kariéře,“ napsal.

A největší veřejná podpora přišla právě od basketbalistů.

Není pochyb, že jeho případ zviditelnili, a tím pádem také urychlili nejnovější rozhodnutí Nejvyššího soudu Pensylvánie, na jehož základě mohl vězení opustit.

Jedním z hlavních podporovatelů je Michael Rubin, spolumajitel Sixers, který se svou helikoptérou osobně vyzvedl Meek Milla z vězení a vzal ho před utkáním do šatny Sixers.

„Mluvil jsem s ním při jeho zatčení každý den a on mi pořád opakoval, že se brzy dostane z vězení. Byl pro mě zážitek moci ho odtamtud konečně odvézt. Vzal jsem ho rovnou do šatny, kde se pozdravil s hráči. Ti byli nadšení, že ho vidí. Celé město ho přijalo s otevřenou náručí,“ řekl Rubin po utkání.

Rubin také zorganizoval v minulých týdnech návštěvu Meeka ve věznici, ke které se připojili i hráči Sixers včetně hvězd Joela Embiida, Bena Simmonse nebo nadějného nováčka Markelleho Fultze.

„Navštívili jsme ho s několika spoluhráči. Nevypadal moc dobře, takže jsem mu jen popřál, ať se drží. Jsem strašně rád, že mohl dorazit na zápas a o to lepší je, že jsme zvítězili,“ řekl kamerunský pivot Embiid, který k výhře přispěl 19 body a 12 doskoky.

Rapper Meek Mill (zcela vlevo) byl právě osvobozen u soudu a opustil vězení. Na zápase Philadelphia Sixers se s ním fotí herec Kevin Hart, Michael Rubin (spolumajitel Sixers), Tom Wolf (guvernér státu Pensylvánie) a Jeffery Lurie (majitel Philadelphia Eagles).

Meek Mill byl pravidelným návštěvníkem zápasů Sixers před svým zatčením a vrátil se tak na své místo u hřiště vedle herce a komika Kevina Harta.

Veřejnost má nyní na své straně.

Zatčeného rappera na dálku podporovali i členové Philadelphie Eagles. Hráči amerického fotbalu označili píseň Dreams and Nighmares od Meek Milla za jejich neoficiální hymnu letošního tažení Super Bowlem.

Za zpěváka se postavil také Robert Kraft, majitel nejslavnějšího týmu amerického fotbalu poslední let New England Patriots, který se stavil na Meekem několikrát ve vězení a v médiích se dožadoval reformy soudnictví.

„Je to velmi špatná situace. Hráči v týmu o tom pořád mluví. Nechápu, že je takový člověk ve vězení, když tam nepatří. Musíme s tím něco udělat. Navíc se na to zbytečně utrácí peníze daňových poplatníků, které by se daly použít lépe,“ řekl Kraft.

Oficiální Twitter Patriots reagoval na Millovo propuštění jeho fotografií s Kraftem.

Meek Mill byl uvězněn v listopadu loňského roku za porušení podmínky, když neprošel trestem na drogy a vycestoval mimo území povolené soudem. Navíc se při zatčení bránil a popral se s policisty. Tým právníků se ho od té doby snaží dostat na svobodu.

Obhájci tvrdí, že by měl Meek Mill absolvovat nový proces kvůli zpochybněné důvěryhodnosti důstojníka, který ho v roce 2007 poprvé zatkl.