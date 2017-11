Slávista Sýkora: Z další remízy proti Villarrealu bychom smutní nebyli

PRAHA Fotbalisté pražské Slavie před dvěma týdny remizovali v úvodním vzájemném souboji ve Villarrealu 2:2 a bod by podle záložníka Jana Sýkory brali i ve čtvrteční domácí odvetě v rámci čtvrtého kola základní skupiny Evropské ligy. Třiadvacetiletý reprezentant očekává podobný průběh jako ve Španělsku.

„Villarreal je tak kvalitní soupeř, že to všichni vnímáme tak, že remíza a styl, kterým jsme se tam prezentovali, byl náš nadprůměr. Kabina by si zítra nejvíc cenila výhry, ale kdyby se nám podařilo znovu remizovat, nebyli bychom nějak extra smutní,“ řekl na tiskové konferenci Sýkora.



Slavia ve Villarrealu vedla po půlhodině 2:0, ale ještě do pauzy inkasovala dva góly. „Myslím, že se to moc lišit nebude. U nás bude záležet, abychom stejně jako ve Villarrealu měli kvalitní útočnou fázi. Ze dvou střel jsme tam dali dva góly. Nemůžeme čekat, že bychom je přehráli kombinacemi, musíme vycházet z poctivé obrany a pak kvalitního útoku. Očekávám, že by ten zápas mohl být víceméně podobný,“ uvedl Sýkora.

V utkání se bude znovu bojovat o první místo v tabulce, Villarreal je před Slavií jen díky lepšímu skóre. „Jsme určitě natěšení, to jsme od začátku téhle soutěže. Tím, že se s Villarrealem pereme o prozatímní první místo, je tam trošku přidaná hodnota. Všichni se těšíme, že to bude super zápas,“ řekl Sýkora.

Utkání dodá ještě větší náboj i to, že se odehraje přesně v den 125. výročí založení Slavie. „Takovéhle zápasy jsou vždy vyhecované. Tím, že k tomu budou nějaké oslavy ke 125 letům, tak před zápasem to bude vypjatější, bude tam více emocí. Ale za nás i za lidi bych řekl, že takový zápas je v Česku svátek sám o sobě,“ doplnil Sýkora.