Z prcka nejdražším brankářem planety. Alisson uhranul Itáli uměním i vzhledem

PRAHA Liverpool ve čtvrtek získal za rekordních 62,5 milionu eur z AS Řím gólmana Alissona. Jaký je příběh brzy šestadvacetiletého Brazilce?

Píše se 26. květen 2018 a v Kyjevě právě graduje finále Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Liverpoolem. V 51. minutě vyhazuje gólman „Reds“ Loris Karius míč tak nešťastně, že trefí kopačku stínujícího Karima Benzemy a Real vede 1:0.

Nakonec zvítězí 3:1, Karius vyrobí ještě jednu minelu a omlouvá se fanouškům i spoluhráčům. Vlastně všem.

Zároveň si v tu chvíli de facto podepisuje svůj ortel: Liverpool bude potřebovat jinou brankářskou jedničku. Novou jistotu mezi třemi tyčemi. Muže, který bude stejně perspektivní a zároveň spolehlivý jako je Thibaut Courtois v Chelsea nebo David de Gea v Manchesteru United.

Jenže kde brát? U konkurence z Premier League ne.

Nabízí se tak prakticky už jen tři jména. Pětadvacetiletý Slovinec Jan Oblak z Atlétika Madrid. O rok starší Němec Marc-André ter Stegen z Barcelony.

Anebo jeho vrstevník Alisson Ramses Becker – brazilská reprezentační jednička toho času v dresu AS Řím. Gólman, který se stal pro fanatické římské příznivce v poslední sezoně téměř bohem. Ostatně, jeho biblické druhé jméno Ramses jako by jej k tomuto snad předurčovalo.

Buffon vydržel 17 let

Tak jako tak bylo jasné, že ani jednoho z této trojice nebude snadné, respektive levné ulovit.

Manažer Liverpoolu Jürgen Klopp měl každopádně jasno: „Chci Alissona!“

A jak toto léto ukázalo, když někoho úspěšný kouč chce, tak ho dostane. Slavný klub už v zimě zlomil přestupový rekord obránců, když za 78,8 milionu eur (dle specializovaného webu Transfermarkt.com) získal ze Southamptonu nizozemského stopera Virgila van Dijka.

Nyní byl na řadě ten brankářský. Vousatý, sedmnáct let starý.

Když 3. července 2001 opouštěl Parmu Gianluigi Buffon, zaplatil za něj Juventus 52,88 milionu eur. Pozdější – stále ještě hrající – legendu v tu dobu dokonce učinila Stará dáma čtvrtým nejdražším fotbalistou planety. V následujících letech v tomto žebříčku padal níž a níž, žádný gólman jej ale přeskočit nedokázal.

Až Alisson. Celek z věčného města za něj nakonec zinkasuje 62,5 milionu eur.

„Když se před pár týdny naskytla příležitost podepsat jednoho z nejlepších brankářů světa, nemohli jsme váhat. Jediné, co mne v tu chvíli zajímalo, bylo setkání s majiteli, abychom se domluvili, jak ho získat a za kolik,“ řekl včera britským novinářům Klopp.



To už měl za sebou focení a hodně vřelé přivítání s Alissonem, který zářil jako sluníčko. „Jsem neskutečně šťastný,“ usmíval se a určitě ho v tu chvíli už příliš nemrzelo brzké vyřazení Brazílie z mistrovství světa, kde chtěl být nejmladším brankářem, který dovede kanárky ke zlatu.

Teď má před sebou jiné výzvy. A neméně významné. Vždyť slavný klub z města Beatles čeká na devatenáctý domácí titul od roku 1990. I kvůli tomu přišel o pozici nejúspěšnějšího anglického celku, Manchester United totiž má na kontě už 20 mistrovských vavřínů.

„Splnil se mi sen, že budu oblékat dres tak prestižního klubu. Je to pro mě obrovský krok směrem vzhůru,“ pokračoval ve vyprávění Alisson.

Nejúspěšnější v Itálii

Ačkoliv tím nechtěl nikterak shazovat svůj dosavadní klub, příznivci AS tou dobou rozhodně nejásali. I když daleko více než slova jejich oblíbence jim vadilo výrazné oslabení týmu.

Liverpool totiž minimálně co do čísel udělal extrémně výhodný nákup. Rodák z Novo Hamburgo, který přitom dlouho nevěděl, zda bude moct chytat na nejvyšší úrovni, má za sebou úchvatnou sezonu. Žádný gólman v italské Serii A se nemohl pochlubit vyšší úspěšností zákroků než on (79 %), v Premier League byl v tomto ohledu lepší pouze De Gea.

Naproti tomu Karius, který ve čtvrtek dopoledne opouštěl tréninkový areál klubu s kyselým výrazem ve tváři? Jen 68,9 procenta.

Navíc si v 19 ligových startech zapsal „pouhých“ 31 zákroků. Alisson ve 37 zápasech 109!

K tomu výborně dirigoval hru ofenzivně laděného klubu, když zastavil vyběhnutím 41 akcí soupeře (druhý v tomto pořadí v soutěži – Pepe Reina se dostal na číslo 20), zároveň rozdal 1082 přihrávek, z toho 854 bylo přesných.

Jistota se vším všudy.

„V jeho podání vypadá vše tak snadné. Čte velmi dobře hru, je šikovný, zlepšil kopací techniku. A stále má velký prostor se rozvíjet,“ pochválil jej přes BBC trenér brankářů v římském klubu Marco Savorani.

„Je charismatický a cool“

„Přitom jsem celé dětství byl až druhý nejlepší brankář v rodině,“ vzpomíná na své začátky Alisson.

V rodině plné gólmanů – v brance (házenkářské) se objevila jeho maminka, otec i dědeček – byl dlouho tím úspěšnějším starší bratr Muriel. Možná i proto, že odchovanec Internacionalu ne a ne vyrůst na pořádnou výšku.

„Bůh na mě ale dohlížel a počkal. Díky menšímu vzrůstu jsem hodně pracoval na technice a pak se stal zázrak. Za rok jsem vyrostl o dvacet čísel,“ přidal dnes 191 centimetrů vysoký milovník dobrého masa a hry na kytaru.

A také velký sympaťák, který se nejlépe cítí po boku manželky Natalie Lowe, která vystudovala v Pelotas medicínu, a roční dcerky Heleny.

Ta je dle brazilských médií „plodem lásky na první pohled, která neuvadá ani po šesti letech“.

Pár vyznávající evangelickou víru se vzal v roce 2015 v téměř tajném obřadu jen za přítomnosti blízké rodiny a přátel. A podobně nenápadně si počínal také během života v Itálii.

Žádné průšvihy, popotahování bulvárem. Přitom po Alissonovi se jistě ohlédne nejedna žena, ostatně už si vyzkoušel focení pro slavnou značku Giorgia Armaniho.

„Je hodně charismatický a cool,“ potvrzuje i Savorani.

Jak bude jeho osobní i sportovní kouzlo působit v Anglii?