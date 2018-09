Z Davis Cupu se mu omluvil Kyrgios i Millman. Hewitt tak do čtyřhry nominoval sebe a zvítězil

Graz Nečekaný tah provedl v play-off zápase Davis Cupu Austrálie-Rakousko kapitán Australanů Lleyton Hewitt. Bývalá světová jednička se totiž rozhodla nasadit sama sebe do čtyřhry daviscupového utkání, které se odehrávalo v Grazu.

Bývalá světová jednička se nominovala po bok Johna Peerse a tato dvojice porazila duo Jurgen Melzer a Oliver Marach ve čtyřech setech 6-2, 6-4, 3-6 a 7-5.

Byl to Hewittův 80. start za australské barvy, první od jeho konce, jenž se datoval do roku 2016. Povedeným výkonem tak korigoval vítěz Wimledonu a US Open spolu s kolegou Johnem Peersem stav daviscupového klání na 1-2.

Nejdříve totiž zdolal hladce favorizovaný Thiem 6-1, 6-3 a 6-0 Thompsona, aby pak ve zvítězil Dennis Novak nad mladičkým Alexem de Minaurem ve čtyřech setech.

Lleyton Hewitt je daviscupovým kapitánem od roku 2015. Dosavadním největším úspěchem je semifinále z loňského roku, kde Australané po vyrovnané bitvě podlehli Belgii 3-2.



K odvážnému tahu nominovat se do čtyřhry se rozhodl Hewitt z prostého důvodu. Kvůli zraněním se mu totiž omluvil jak 27.hráč světa Nick Kyrgios, tak australská dvojika John Millman.