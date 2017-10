Wozniacká je na Turnaji mistryň. Po Svitolinové nadělila kanára i Halepové

SINGAPUR Dánská tenistka Caroline Wozniacká porazila na Turnaji mistryň v Singapuru světovou jedničku Simonu Halepovou 6:0 a 6:2 a přiblížila se postupu do semifinále. Do něj ji posune vítězství Eliny Svitolinové, nebo třísetový triumf Caroline Garciaové ve druhém utkání Červené skupiny.

Wozniacká vyhrála i druhý zápas na turnaji navíc se shodným skóre, jen s tím rozdílem, že proti Halepové kanárem začala, zatímco v pondělí proti Svitolinové skončila.

Turnaj mistryň v Singapuru (tvrdý povrch, dotace 7 milionů dolarů) Červená skupina: Wozniacká (6-Dán.) - Halepová (1-Rum.) 6:0, 6:2, 15:00 Svitolinová (4-Ukr.) - Garciaová (8-Fr.).

Dnes první set sedmadvacetiletá Dánka získala za 25 minut, ve druhém s ní světová jednička držela krok jen do čtvrté hry, kdy ztratila servis a pustila soupeřku do vedení 3:1.



„Mám velkou radost, hrála jsem velmi dobře a agresivně. Ale nečekala jsem, že první set vyhraju tak snadno, takže jsem si říkala: Co se děje?“ uvedla Wozniacká, která by se po posledním turnaji sezony ráda opět dostala na první místo světového žebříčku.

„Hodně mi na tom záleží. Jako malá jsem o tom snila a i když se mi to už jednou povedlo, bylo by super, kdybych to dokázala znovu. Ale pořád mě čeká ještě dlouhá cesta,“ uvedla Woznicaká, která byla světovou jedničkou 67 týdnů v letech 2010 až 2012.