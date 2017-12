Woods se vrátil na greeny opět zdravý a předpovídá: Věřím v zářnou budoucnost

ALBANY/PRAHA Po desetiměsíční zdravotní pauze se legendární americký golfista Tiger Woods vrátil na greeny devátým místem z bahamského turnaje Hero World Challenge. On sám věří, že to byl jen začátek.

Jen basketbalová ikona Michael Jordan si dosud dle specializovaného magazínu Forbes vydělala víc než Tiger Woods.

Oba hvězdné sportovce v kolonce výdělků dělí „jen“ 50 milionů dolarů, což není takový rozdíl, vždyť Jordanovy příjmy Forbes spočítal na 1,7 miliardy dolarů a ty Woodsovy na 1,65 miliardy.

Přesto se v posledních měsících a vlastně i letech ve spojení s Woodsem častěji psalo o jeho průšvizích než úspěších.

Naposledy letos na jaře, když byl po čtvrté operaci zad zadržen policií poté, co usnul u krajnice za volantem svého vozu. Svět obletěla videa a snímky golfisty omámeného léky na předpis a mnozí si z něj tropili žerty.

„V posledních letech Tiger nic nevyhrál, tedy pokud nepočítáme jeho aktuální triumf v soutěži o ‚nejděsivější policejní snímek historie‘,“ rýpl si na Twitteru do slavného golfisty dopisovatel San Francisco Chronicle Scott Ostler.



Věren svému jménu se ale Tiger Woods nevzdal.

Na začátku minulého týdne si zatrénoval na greenech v Albany na Bahamách a poté novinářům do připravených diktafonů mimo jiné řekl, že poprvé po dvou letech hraje bez jakýchkoli bolestí.

„Opravdu se těším, až se porovnám s těmi nejlepšími hráči. Bude to další krok v mém procesu návratu. Bojoval jsem se zraněními, ale momentálně necítím žádnou bolest a život je zase hned o něco lepší,“ přidal vítěz 79 turnajů na okruhu PGA.

Naposledy ale slavil s nějakou trofejí v roce 2013. Na Masters naposledy triumfoval dokonce už v roce 2008.

Je až neuvěřitelné, že přese všechno je Woodsovi stále teprve 41 let. „Neriskoval by další zranění, pokud by si nebyl stoprocentně jistý svým zdravím,“ okomentoval Woodsův návrat slavný Jihoafričan Ernie Els.

Realita čtyř soutěžních dní turnaje pro osmnáctku vybraných hráčů včetně světové jedničky Dustina Johnsona, Jordana Spietha (2.) a Justina Roseho (6.)?

Bývalý dlouholetý golfový král skončil na konečném devátém místě, s výsledek -8, deset úderů za vítězným Rickiem Fowlerem. Mimochodem, Johnsona porazil, Rose byl jen o tři údery lepší, Spieth o čtyři.

„Jsem tak vzrušený. Ten adrenalin mě pohltil,“ vyprávěl Woods po turnaji, během kterého mu fandily i jeho děti, desetiletá dcera Sam Alexis a osmiletý syn Charlie Axel.

Mezi diváky nechyběl ani kamarád, aktuální světová tenisová jednička, Španěl Rafael Nadal.

„Vypadal skvěle, mnohem lépe a zdravěji než loni,“ připomněl po turnaji Američan Justin Thomas, světová trojka a golfista s letošním nejvyšším výdělkem na okruhu.

„Odvážíme si spoustu pozitiv. Hrál skvěle. Příští rok pro něj bude zase vítězný,“ usmíval se Woodsův caddy Joe LaCava.

„Měl jsem dobré momenty, věřím v zářnou budoucnost. Tentokrát to nebylo o jednom dobrém úderu za celý turnaj,“ dodal jeho „šéf“, který obešel čtyři dny s celkem sedmnácti birdie, dvěma eagle, jedenácti bogey a jedním double-bogey.

„Poznal jsem mnoho osobností, ale Tiger je úplně jiný. Říkám vám, ještě neřekl poslední slovo,“ prorokoval před turnajem americký prezident Donald Trump.

Naplní Woods jeho slova?