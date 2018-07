Wimbledon: ve třetím kole jsou Strýcová, Siniaková i Veselý. Postoupilo také duo ‚Bucie’

Londýn Tenistka Barbora Strýcová prolétla na trávě ve Wimbledonu do třetího kola. Po výhře 6:1 a 6:4 nad Ukrajinkou Lesjou Curenkovou se o osmifinále utká s Němkou Julií Görgesovou. Uspěla také Kateřina Siniaková, která otočila utkání se 130. hráčkou světa Ons Džabúrovou a Tunisanku porazila 5:7, 6:4 a 9:7. Jiří Veselý využil toho, že jedenáctý hráč světa Diego Schwartzman z Argentiny na trávě vyhrál jen jeden zápas v kariéře, a po vítězství 6:3, 6:4 a 7:6 nad čtrnáctým nasazeným si rovněž zahraje třetí kolo.

Strýcová a Siniaková, která působila během svého duelu hodně rozladěně, což zachytily také ruchové mikrofony, tak navázaly na Karolínu Plíškovou a Lucii Šafářovou. Všechny čtyři budou hrát o postup do osmifinále v pátek.

Ještě dnes se představí Jiří Veselý, jehož čeká čtrnáctý nasazený Diego Schwartzman z Argentiny, který si v 1. kole připsal první výhru na trávě v kariéře.

Dvaatřicetiletá Strýcová si pro pátou účast ve třetím kole v All England Clubu došla aktivní hrou. Výborně se pohybovala a prakticky nechybovala. V hodinovém představení měla podle statistiky pouze pět nevynucených chyb.

„Cítila jsem se na kurtu výborně, dobře jsem se hýbala a servírovala umístěně. Navíc jsem u toho přemýšlela, což je dobře,“ mohla se pochválit.

Jen v koncovce se trošku trápila. Ve druhém setu už vedla 5:1. „Do toho stavu jsem neudělala zbytečnou chybu,“ řekla Strýcová. Nevyužila první mečbol, podobně jako o den dříve Šafářová přišla o tři hry a nakonec proměnila čtvrtý mečbol.

„Začala do toho víc chodit a hrála trochu vabank, bylo jí to jedno. Škoda mečbolu na returnu, pak se to sešlo blbě. Ale nebylo to tak, že bych se zhoršila, do servisu jsem šla s novými míči a dobře to dopadlo,“ uvedla vítězka.

Grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 34 milionů liber) MUŽI: Dvouhra - 2. kolo: VESELÝ (ČR) - Schwartzman (14-Arg.) 6:3, 6:4, 7:6 (7:3), Ebden (Austr.) - Robert (Fr.) 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 6:1, Nadal (2-Šp.) - Kukuškin (Kaz.) 6:4, 6:3, 6:4, Pella (Arg.) - Čilič (3-Chorv.) 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (7:3), 7:5, Djokovič (12-Srb.) - Zeballos (Arg.) 6:1, 6:2, 6:3, Kyrgios (15-Austr.) - Haase (Niz.) 6:3, 6:4, 7:5, De Minaur (Austr.) - Herbert (Fr.) 6:2, 6:7 (8:10), 7:5, 6:3, Anderson (8-JAR) - Seppi (It.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Isner (9-USA) - Bemelmans (Belg.) 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 7:5, Kohlschreiber (25-Něm.) - Müller (Luc.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Tsitsipas (31-Řec.) - Donaldson (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, Fabbiano (It.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (8:6), Simon (Fr.) - Berrettini (It.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2, Tiafoe (USA) - Benneteau (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2, Del Potro (5-Arg.) - F. López (Šp.) 6:4, 6:1, 6:2, Edmund (21-Brit.) - Klahn (USA) 6:4, 7:6 (7:0), 6:2, Nišikori (24-Jap.) - Tomic (Austr.) 2:6, 6:3, 7:6 (9:7), 7:5, Paire (Fr.) - Shapovalov (26-Kan.) 0:6, 6:2, 6:4, 7:6 (7:3), Gulbis (Lot.) - Džumhur (27-Bos.) 2:6, 6:4, 6:3, 1:6, 6:3, Chačanov (Rus.) - Baghdatis (Kypr) 6:3, 6:4, 3:6, 6:7 (4:7), 7:5. ŽENY: Dvouhra - 2. kolo: STRÝCOVÁ (23-ČR) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:4, SINIAKOVÁ (ČR) - Džabúrová (Tun.) 5:7, 6:4, 9:7, Kerberová (11-Něm.) - Liuová (USA) 3:6, 6:2, 6:4, Ósakaová (18-Jap.) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:4, Gavrilovová (26-Austr.) - Stosurová (Austr.) 6:4, 6:1, Bartyová (Austr.) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 7:5, Kasatkinová (14-Rus.) - Putincevová (Kaz.) 6:2, 6:3, Mertensová (15-Belg.) - Vickeryová (USA) 6:1, 6:3, Suárezová (27-Šp.) - Sorribesová (Šp.) 6:4, 6:1, Sie Šu-wej (Tchaj-wan) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:3, 6:3, Halepová (1-Rum.) - Čeng Saj-saj (Čína) 7:5, 6:0, Cibulková (SR) - Kontaová (22-Brit.) 6:3, 6:4, Ďjačenková (Rus.) - Keninová (USA) 6:4, 6:1, Bencicová (Švýc.) - Riskeová (USA) 1:6, 7:6 (12:10), 6:2, Ostapenková (12-Lot.) - Flipkensová (Belg.) 6:1, 6:3, Kontaveitová (28-Est.) - Bradyová (USA) 6:2, 7:6 (7:4), Sasnovičová (Běl.) - Townsendová (USA) 6:0, 6:4. Čtyřhra - 1. kolo: SESTINI HLAVÁČKOVÁ, STRÝCOVÁ (2-ČR) - Hercogová, Peraová (Slovin./USA) 4:6, 6:1, 6:4, KREJČÍKOVÁ, SINIAKOVÁ (3-ČR) - Guarachiová, Routliffeová (Chile/N. Zél.) 6:2, 2:6, 6:2, ŠAFÁŘOVÁ, Matteková-Sandsová (ČR/USA) - L. Kičenoková, Kudrjavcevová (16-Ukr./Rus.) 7:6 (8:6), 7:5, Bertensová, Larssonová (9-Niz./Švéd.) - VORÁČOVÁ, Adamczaková (ČR/Austr.) 6:2, 6:3, Makarovová, Zvonarevová (Rus.) - VONDROUŠOVÁ, Blinkovová (ČR/Rus.) 6:3, 6:4, Rosolská, Spearsová (Pol./USA) - HRDINOVÁ, Olmosová (ČR/Mex.) 6:1, 6:4.

V pátek Strýcová nastoupí proti třinácté nasazené Görgesové. S Němkou má pozitivní bilanci 6:5, ale poprvé se utkají na trávě. „Umí zahrát super, ale taky nic moc. Musím vyčkávat na šanci, pokud nějakou dostanu. Budu se snažit hrát pestře, aby neměla moc rytmus, protože to má moc ráda,“ řekla Strýcová.

Siniaková přišla v prvním vyrovnaném setu s Džabúrovou o podání čistou hrou ve dvanácté hře. Ve druhé sadě nedávnou vítězku akce ITF na trávě v Manchesteru přetlačila, ale při využitém setbolu spadla.

Ve třetí sadě si nechala zalepit levé koleno a prohrávala už 2:5. Dokázala ale srovnat a dvakrát pak za stavu 6:5 a 7:6 neúspěšně podávala na vítězství. Duel ukončila až na třetí pokus.

Siniaková zdolala vítězku juniorky na Roland Garros z roku 2011 Džabúrovou po téměř dvou a půl hodinách hry. Ve Wimbledonu je ve 3. kole podruhé v kariéře a střetne se s Italkou Camilou Giorgiovou.

Levou rukou hrající Veselý nastřílel Schwartzmanovi sedmnáct es a čtyřikrát mu vzal servis. Sám přišel o podání jen dvakrát a servis udržel i v závěru třetí sady. Za stavu 5:6 odvrátil tři setboly a tie-break získal poměrem 7:3. „Za výhru jsem strašně rád. Byl to super zápas. Výborně jsem podával a dva sety držel dominanci, než ve třetím setu přišly nervíky a začaly ubývat trochu síly, ale vyšlo to,“ řekl Veselý.

Ve třetím kole se při neúčasti zraněného Tomáše Berdycha jediný český muž ve dvouhře může těšit na italského soupeře. Hrát bude buď s devatenáctým nasazeným Fabiem Fogninim, s kterým loni ve Wimbledonu prohrál ve 2. kole, nebo se Simonem Bolellim. V případě postupu by šel nejspíš vstříc Španělu Rafaelu Nadalovi. „Musím být pokorný, jít krok za krokem, ale i v dalším zápase mám reálnou šanci postoupit,“ řekl Veselý.

Obnovený tým „Bucie“ na úvod vyhrál

Lucie Šafářová s Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou vstoupily po obnovení spolupráce vítězně do Wimbledonu. Pětinásobné grandslamové šampionky ve čtyřhře, přezdívané Team Bucie, na londýnské trávě zdolaly v prvním kole šestnácté nasazené Ukrajinku Ljudmylu Kičenokovou a Allu Kudrjavcevovou z Ruska 7:6 a 7:5.

„Bylo to úžasný. Výhra nám přinesla radost, ale hlavní je, že tady jsme a zase hrajeme,“ řekla Šafářová. „Před zápasem jsem byla plná emocí, že jdeme s Bethanií znovu na kurt, a jsem moc ráda, že jsme zpátky,“ zářila.

Letos spolu ještě nehrály, protože Matteková-Sandsová si před rokem právě ve Wimbledonu při dvouhře vážně poranila koleno. A když se nedávno vrátila na kurty, trápila zase Šafářovou tři měsíce viróza a pak bakteriální infekce.

S Mattekovou-Sandsovou tak naposledy vytvořily pár loni na French Open a antukový grandslam završily titulem. „Navázaly jsme tam, kde jsme skončily. Fungovalo to mezi námi jako za starých časů a hrály jsme výborně,“ řekla Šafářová.

Wimbledonský triumf chybí Šafářové s Mattekovou-Sandsovou z grandslamových jako jediný. I proto se daly v All England Clubu znovu dohromady. Především z nich znovu na kurtu vyzařuje radost. „Užíváme si to,“ culily se.

První kolo čtyřhry zvládly i turnajové dvojky Andrea Sestini Hlaváčková s Barborou Strýcovou, které vyhrály 4:6, 6:1 a 6:4 nad Slovinkou Polonou Hercogovou a Bernardou Peraovou z USA. Sestini Hlaváčková má v Londýně šanci vybojovat si jako pátá Češka post světové deblové jedničky. K tomu ale potřebuje ve Wimbledonu triumfovat a doufat, že Čchan Jüng-žan z Tchaj-wanu nepostoupí do finále a Maďarka Tímea Babosová vypadne před semifinále.

Světovou jedničkou ve čtyřhře byla z českých hráček naposledy loni Šafářová. Před ní to dokázaly Helena Suková, Jana Novotná a Květa Peschkeová. Martina Navrátilová byla první na světě coby Američanka.

Tři sety hrály i vítězky Roland Garros. Turnajové trojky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková porazily z kvalifikace postoupivší chilsko-novozélandský pár Alexa Guarachiová, Erin Routliffeová 6:2, 2:6 a 6:2.

Čilič senzačně končí ve druhém kole

Wimbledon přišel ve 2. kole o nasazenou trojku, loňský finalista Chorvat Marin Čilič překvapivě podlehl v pěti setech Argentinci Guidu Pellovi.

Dvaaosmdesátý hráč žebříčku Pella prohrával po středě 0:2 na sety, ale po přerušení kvůli dešti nakonec v dnešní dohrávce po více než třech hodinách zvítězil 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 a 7:5. Světové pětce Čiličovi nepomohlo ani 27 es. Naopak dál jdou světové jedničky Španěl Rafael Nadal i Rumunka Simona Halepová.

Zpočátku přitom šlo všechno podle papírových předpokladů, jenže ve třetím setu chorvatský vítěz US Open 2014 a letošní finalista Australian Open poprvé přišel o servis a nakonec i o celou sadu. Ve čtvrté si oba hráči neudrželi podání dvakrát, v tie-breaku byl přesnější Argentinec.

V rozhodujícím setu Čilič za stavu 4:5 ještě odvrátil dva mečboly, avšak ve 12. hře nabídl Pellovi další dva a osmadvacetiletý Argentinec napočtvrté uspěl. Díky tomu poprvé v kariéře postoupil na grandslamu do třetího kola. „Včera hrál skvěle a trefoval míče tak, že jsem nemohl nic dělat. Takže mi déšť dost pomohl,“ uznal Pella.

Po Bulharovi Grigoru Dimitrovovi a Rakušanovi Dominicu Thiemovi tak byl vyřazen třetí z osmi nejvýše nasazených hráčů. Ještě méně se daří ženským favoritkám, kterých z první osmičky vypadlo už pět včetně Petry Kvitové.

I díky 64 esům jde dál devátý nasazený Američan John Isner, který v pětisetové bitvě s Belgičanem Rubenem Bemelmansem odvrátil dva mečboly. Bez větších problémů naopak postoupili první hráči světového žebříčku Španěl Rafael Nadal a Rumunka Simona Halepová i bývalá jednička Srb Novak Djokovič.

„Bylo to těžké, (Michail Kukuškin) hraje na trávě opravdu dobře, všechny jeho míče létají velmi nízko. Ale já jsem dnes hrál o mnoho lépe než v prvním kole, což je pro mě důležité,“ řekl dvojnásobný wimbledonský šampion Nadal po výhře 6:4, 6:3, 6:4 nad Kazachem Kukuškinem.