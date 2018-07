Wimbledon: ve třetím kole jsou Strýcová i Siniaková. Postoupilo také duo ‚Bucie’

(tráva, dotace 34 milionů liber)

MUŽI:

Dvouhra - 2. kolo: Anderson (8-JAR) - Seppi (It.) 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4, Isner (9-USA) - Bemelmans (Belg.) 6:1, 6:4, 6:7 (6:8), 6:7 (3:7), 7:5, Kohlschreiber (25-Něm.) - Müller (Luc.) 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3), Tsitsipas (31-Řec.) - Donaldson (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3, Fabbiano (It.) - Wawrinka (Švýc.) 7:6 (9:7), 6:3, 7:6 (8:6), Simon (Fr.) - Berrettini (It.) 6:3, 7:6 (7:4), 6:2, Tiafoe (USA) - Benneteau (Fr.) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2.



ŽENY:

Dvouhra - 2. kolo: STRÝCOVÁ (23-ČR) - Curenková (Ukr.) 6:1, 6:4, SINIAKOVÁ (ČR) - Džabúrová (Tun.) 5:7, 6:4, 9:7, Kerberová (11-Něm.) - Liuová (USA) 3:6, 6:2, 6:4, Ósakaová (18-Jap.) - Boulterová (Brit.) 6:3, 6:4, Gavrilovová (26-Austr.) - Stosurová (Austr.) 6:4, 6:1, Bartyová (Austr.) - Bouchardová (Kan.) 6:4, 7:5.

Čtyřhra - 1. kolo: ŠAFÁŘOVÁ, Matteková-Sandsová (ČR/USA) - L. Kičenoková, Kudrjavcevová (16-Ukr./Rus.) 7:6 (8:6), 7:5.