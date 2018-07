Wimbledon renesanci nezažije. Na obrozených šampionek dohlédne i královská rodina

PRAHA/LONDÝN Doby, kdy se majitelky nejcennějších tenisových trofejí střídaly jako figury svatých na orloji, končí. Minimálně pro jednou. „Když je na druhé straně kurtu, vidím velkou šampionku. To je jisté,“ říká Angelique Kerberová. Serena Williamsová, majitelka 23 grandslamových titulů, jí bude sokyní v sobotním finále Wimbledonu.

Ale ani plavovlasá Němka v tomto směru není nepolíbenou, v dosud životním roce 2016 dobyla Australian Open i US Open.

Velešampionka proti jiné šampionce, to je aktuální zápletka.

Předchozích sedm grandslamů přitom v ženském tenisu nabídlo poměrně unikátní bilanci: vyhrálo je sedm různých dam, mezi nimi rovnou čtyři debutantky (Stephensová, Ostapenková, Wozniacká, Halepová).

Nic podobného v All England Clubu nehrozí - buď přijde renesance císařovny Sereny, útočící na rekordních 24 „zářezů“ legendy Margaret Courtové, nebo dovršený „hattrick“ pro její protivnici.

