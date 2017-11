Williamsová se vrátí na kurty jako vdaná paní. V New Orleans si vzala Ohaniana

New Orleans Tenistka Serena Williamsová se vrátí na kurty jako vdaná paní. Šestatřicetiletá Američanka se v New Orleans provdala za spoluzakladatele firmy Reddit Alexise Ohaniana, s nímž byla od loňského prosince zasnoubená. Svatbu uspořádali jedenáct týdnů poté, co přišla na svět jejich dcera Alexis Olympia.

Obřad se podle informací amerických médií uskutečnil v muzeu současného umění za přítomnosti řady celebrit. Fotografové zachytili při příjezdu mimo jiné hvězdy showbusinessu Beyoncé, Kim Kardashianovou či Evu Longoriaovou. Přijela i tenistka Caroline Wozniacká se svým snoubencem basketbalistou Davidem Leem.



Trenér bývalé světové jedničky Patrick Mouratoglou Williamsové už předem na instagramu pogratuloval. „Přeji ti skvělou svatbu, fantastickou oslavu a život plný štěstí s Alexisem Ohanianem,“ napsal.

Williamsová v lednu získala 23. grandslamový titul na Australian Open a později přiznala, že už byla v Melbourne zhruba dva měsíce těhotná. Na začátku září přivedla na svět holčičku a potvrdila, že by chtěla na začátku příštího roku v Austrálii obhajovat titul.