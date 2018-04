Wenger: K odchodu z Arsenalu jsem byl donucený. S trénováním končit nehodlám

Londýn Přestože kouč Arséne Wenger minulý týden uvedl, že se na odchodu od fotbalistů Arsenalu po konci sezony dohodl s vedením klubu, ve středu naznačil, že lavičku „Kanonýrů“ opustit zatím nechtěl a byl k tomu donucen. O trenérském důchodu neuvažuje, žádnou nabídku ale zatím nedostal.

„Načasování mého odchodu nebylo mým rozhodnutím a o všem dalším už jsem mluvil,“ řekl dnes Wenger na dotaz, proč po sezoně opustí po téměř 22 letech lavičku Arsenalu, i když mu smlouva měla vypršet až za rok.



Osmašedesátiletý kouč nemá v úmyslu končit s trénováním. „Upřímně ještě nevím, co budu dělat. Ale budu dál pracovat, to je jisté. V tuto chvíli ale nejsem připraven na to, abych se chopil něčeho jiného,“ prohlásil Wenger.

To, že svůj konec v Arsenalu oznámil s předstihem, podle něj na závěrečné zápasy sezony nebude mít vliv. „Mou filozofií vždy bylo až do posledního dne mé smlouvy odvádět absolutní maximum tam, kde jsem zaměstnaný. V tuhle chvíli pracuji jako obvykle, pokračuji v tom, co jsem dělal celou dobu,“ uvedl francouzský trenér.

Jelikož je Arsenal v Premier League až šestý, soustředí svou pozornost na vítězství v Evropské lize, které by mu vyneslo účast v příštím ročníku Ligy mistrů. „Kanonýři“ ve čtvrtek doma odehrají první semifinálové utkání s Atléticem Madrid.

„Existuje nějaké perfektní loučení? Nevím. Chci prostě jen udělat to nejlepší, co dovedu. Tahle parta hráčů si zaslouží něco výjimečného, takže se pokusím toho dosáhnout pro ně,“ konstatoval Wenger.

Vyloučil, že by Arsenalu pomáhal s výběrem svého nástupce. V médiích se spekuluje například o někdejším kapitánovi Patricku Vieirovi nebo bývalém kouči Barcelony Luisi Enriquem. „O Enriquem mám vysoké mínění, ale nechci ovlivňovat výběr příštího trenéra a jeho následnou práci,“ řekl Wenger.