Wenger je z Čecha u vytržení: Zhubl, má životní formu, může chytat do čtyřiceti

LONDÝN Manažer londýnského Arsenalu se v úterý rozpovídal pro ostrovní weby o své brankářské jedničce Petru Čechovi. A na hlavu pětatřicetiletého gólmana pršela jen samá superlativa.

O víkendu vychytal plzeňský rodák vítězství „Gunnersů na půdě Burnley v poměru 1:0. Byla to pro něj šestá ligová a celkově v této sezoně sedmá vychytaná nula. V patnácti odehraných duelech to vůbec není špatné číslo, v lize nechyběl dosud ani minutu.

Arsenal je i díky jeho formě na čtvrté příčce ligové tabulky bod za mistrovskou Chelsea. Jistě, na vedoucí manchesterské duo United a City sice ztrácí Wengerova parta sedm, respektive dvanáct bodů, o mistrovských choutkách před touto sezonou ale na Emirates Stadium stejně úplně nahlas nemluvili.

Tedy až na Čecha, který po slavení v Community Shields spoluhráčům připomínal, že daleko cennější by pro ně bylo, kdyby křepčili na konci ligového ročníku s jiným pohárem. A jak nyní naznačil Wenger, jde jeho opora mezi třemi tyčemi příkladem.

„Každý stárne, tenhle proces se nevyhne nikomu. Ale podle mne je nyní paradoxně lepší než kdy předtím. Věnuje se tréninku obrovsky zodpovědně. Je hubenější než kdy dříve, myslím, že zhubl tak tři kila, což je pro brankáře opravdu hodně. Udělal to cíleně, protože chce zůstat na vrcholu,“ začal chvalozpěvy na hlavu Čecha zkušený francouzský manažer.



„Je perfekcionista. A nemůžete mít skvělou kariéru jako on, pokud vám chybí posedlost, být vždy nejlepší. Vzpomínám si na Edwina van der Sara z Manchesteru United, který byl v tomto podobný Petrovi. Oba jsou vysocí, štíhlí, inteligentní, podobně kvalitní. A pamatujete? Skončil v United po čtyřicítce a kdy chtěl on. Ne, proto, že by byl starý, ale prostě chtěl skončit, klub ho přemlouval na ještě jednu sezonu. U Petra to může být stejné,“ připomněl Wenger nizozemskou legendu.

Ta skončila po sezoně 2010/11, kdy vychytala „Rudým ďáblům“ mistrovský titul a ve věku 40 let a 205 dní se stal nejstarším vítězem Premier League historie. Oba gólmany spojuje mimo jiné i to, že byli, či jsou rekordmany v počtu reprezentačních startů za svoji vlast.

Van der Sar odchytal 130 duelů a až letos jej překonal záložník Wesley Sneijder, Čech se se svými 124 zápasy za český národní tým o svůj rekord v dalších letech příliš obávat nemusí.

„Je ve skvělé formě, také v tomto věku se zlepšuje. A vše dělá pro to, aby zůstal na vrcholu ještě několik let, je opravdu skvělý,“ dodal Wenger. Dovede český gólman, který má na kontě již 196 čistých kont v Premier League, jím vedený klub k triumfu v nejvyšší anglické soutěži, na který čekají „Kanonýři“ již od roku 2004?