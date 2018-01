Welsch se stal hvězdou italské reprezentace a čeká ho krutá prohra... Ve filmu

PRAHA V bohaté basketbalové kariéře Jiří Welsch ještě nekončí. Své pole působnosti naopak rozšířil napříč zeměmi i věky. K povinnostem v ligových Pardubicích přibral post v italské reprezentaci. Poprvé v životě totiž hraje v celovečerním filmu, objeví se v dramatu Zlatý podraz. Snímek režiséra Radima Špačka vypráví o basketbalu v poválečném Československu.

„Nabídka na roli ve filmu mi přišla od jednoho ze spoluautorů knížky a scénáře Jakuba Bažanta a neváhal jsem ani na vteřinu, protože tohle je pro mě úplně nová zkušenost a moc mě to zajímalo,“ připomíná Welsch knihu Nebáli se své odvahy Jakuba Bažanta a Jiřího Závozdy, podle které je scénář napsaný.

Sedmatřicetiletý Welsch byl druhým Čechem, který si zahrál nejlepší ligu světa NBA, dlouhá léta byl i kapitánem mužské reprezentace. Reklam a jiných spotů coby basketbalová hvězda natočil spousty, ale aktuální natáčení celovečerního filmu je pro něj novinka.

„Před kamerou už jsem párkrát v životě stál, ale tohle je něco úplně jiného. Točíme v Průmyslovém paláci, je tu velká spousta lidí a všechno je vymyšlené a připravené do detailu...“ rozhlíží se po holešovickém komplexu, který je přestavěný do podoby haly z evropského šampionátu 1946 v Ženevě, kde získali Čechoslováci zlaté medaile.

Welsch ale hraje ve filmu za Itálii, která týmu ČSR ve finále podlehla po vyrovnaném boji 32:34. „Teď jsem velmi smutný, protože přese mě padnul vítězný koš a prohráli jsme v poslední vteřině, takže jsem dole,“ směje se Welsch po natáčení scény, ve které se rozhodlo o titulu mistrů Evropy.



Šestinásobný šampion z české ligy si musel zvykat na podmínky natáčení, během něhož vše trvá výrazně déle než při opravdové akci na hřišti.

„Celé natáčení je hodně dlouhý proces. Dbá se na detaily, všechno musí být perfektně rozplánované, takže to, co v reálném záběru trvá pár vteřin, se připravuje půl hodiny, hodinu. To je pro mě velký nezvyk,“ říká Welsch, který v italském týmu ztvárňuje největší hvězdu modrých Giuseppeho Stefaniniho.

Zlatý podraz Historické drama se odehrává v letech 1938-1951, sleduje život a lásky československých basketbalistů v těžkých časech ve stínu světové války a jejích důsledků. Film je inspirován skutečnými událostmi, jak je v knize Nebáli se své odvahy popsali Jakub Bažant a Jiří Závozda. Režisérem je Radim Špaček, v hlavních rolích se představí Filip Březina, Zdeněk Piškula a polská herečka Patricia Volny.

Celou kariéru je Welsch nucen poslouchat pokyny trenérů, teď je však hlavním generálem při natáčení známý režisér Radim Špaček a jeho pokynům neunikne ani rozehrávač Pardubic.

„Zatím jsem to měl při natáčení velmi jednoduché, protože jsme bránili, ale později budeme natáčet i nějaké scény v útoku a tam asi budeme dostávat nějaké přesnější pokyny. Navíc mám na lavičce jako trenéra svého kamaráda Petra Czudka (trenér BK Opava), tak uvidíme, jaké pokyny dostanu od něj,“ poznamená pobaveně.

Kvůli filmování se herci z řad basketbalistů oblékli do dobových dresů - tolik rozdílných od těch dnešních. Upnutá tílka, krátké kraťasy a na dnešní dobu nebasketbalové obutí.

„Kostýmy jsou velmi zajímavou součástí celého natáčení. Už jsem absolvoval kostýmovou zkoušku, takže jsem věděl, do čeho se budu oblékat. Původně ty kraťasy byly ještě o trochu kratší, takže to bylo ještě vtipnější. Mně osobně se nejvíc libí boty, které jsou naprosto fantastické. Jsou na míru šité plátěnky, nedokážu představit, že bych v nich hrál, ale je zajímavé si to zkusit,“ ukazuje Welsch na své boty.

Welsche a jeho parťáky čekal podle pokynů scenáristů nácvik historického basketbalu, který byl výrazně pomalejší a celkově na pohled úplně jiný než dnes. Že by v něm tento styl přetrval do ligy, se ale nebojí.

„Mě by vyhovovalo, kdyby se basketbal hrál i v lize pomalejším tempem. Já už jsem přece jen starší kousek a má hra není založená na rychlosti,“ směje se veterán, který za necelý měsíc oslaví osmatřicáté narozeniny.

Welschovi protihráči jsou tentokrát mladí aktéři, kteří doposud měli s basketbalem velmi malou zkušenost a teď se musí pokusit aspoň pro kamery vypadat jako finalisté evropského šampionátu.

„Nejvíc obdivuji herce, kteří nemají žádnou větší zkušenost s hraním basketbalu a museli se ho maximálně naučit za pár měsíců. Teď třeba jeden z herců musí proměnit podle scénáře tři šestky za sebou, a to není žádná sranda. Obdivuji je, co pro tu roli udělali a jak se tomu oddali,“ cení si Welsch své kolegy.

Natáčení také pro jednoho z nejlepších českých basketbalistů znamenalo pohled do vývoje svého sportu na našem území v minulém století.

„Historii, podle které film vznikl, jsem předtím neznal, takže bych se asi měl trochu začervenat. Tohle natáčení je pro mě i seznámení se s historií československého basketbalu a jsem za to moc rád,“ říká Welsch.

A jak by měl podle hlavního hrdiny vypadat budoucí film o životním příběhu Jiřího Welsche? „Bude to drama, milostná záležitost a zahraju si v něm sám, protože kdo jiný by mě zahrál lépe,“ uzavírá dobře naložený herecký debutant.