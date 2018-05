Vzpomínky se mi nevracely, ocenila Kvitová po postupu do druhého kola

PAŘÍŽ Žádná pohodová procházka po kurtu, to tedy ani náhodou. „Už chápu, proč tu loni došla tak daleko,“ ocenila Petra Kvitová Véronicu Cepedeovou z Paraguaye. V 1. kole Roland Garros potřebovala na postup tři sety a přes dvě hodiny času. A zvládla to i díky čím dál lepší kondici: „To se pak promítne do sebedůvěry.“

Před rokem na pařížském centrkurtu prožívala velký a velmi sledovaný comeback k tenisu. „Ale vzpomínky se mi nevracely. Samotnou mě překvapilo, že jsem byla tak klidná,“ líčila Kvitová. „Už jsem v jiné situaci - a to je nejdůležitější.“

V roce 2017 ve svých prvních duelech po vážném zranění ruky vyhrála 1. kolo, pak padla. V roce 2018 začíná triumfem 3:6, 6:1, 7:5 nad Véronicou Cepedeovou. Pořádná šichta to byla.

„Bylo to velice náročné. V průběhu zápasu jsem musela být trochu agresivnější, jinak bychom možná hrály až doteď. Až jsem sama ze sebe překvapená, že jsem byla schopná vyhrát,“ uvedla na pozápasové tiskové konferenci.

Kvitová totiž k Roland Garros přistupuje v „easy módu“. „Je důležité se nestresovat. Na antuce jsem si splnila až až, tohle beru jako bonusový turnaj,“ připomíná své triumfy z Prahy a hlavně z Madridu. „Ale samozřejmě to neberu lážo plážo. Ne že bych si šla jen zapinkat, to asi těžko. Dělám všechno, abych byla na zápas připravená a v něm nepolevím ani o píď. Ale nechci na sebe dávat zbytečný tlak.“

Ten totiž umí – jak popisovala na tiskové konferenci – svírat mysl i zatěžovat nohy. A ty chce mít Kvitová tak lehké, jak to jen jde. Vždyť ji v tenisově nabitém roce očividně zdobí výborná kondice. Důkazem jsou třeba tři navazující esa v rozhodujícím setu.

Překvapila trpělivostí

„To mi pomohlo. Jsem ráda, že jsem byla schopná po dvou hodinách vytasit něco takového, fyzička tomu dává hodně,“ souhlasí. „A tohle vědomí mi pomáhá i psychicky. Porazit na antuce takovou holku, to si musíte sáhnout trochu na dno.“

Petra Kvitová

Ve třetích setech má letos zatím bilanci 13-2, však je na takový typ koncovky takřka specialistkou. „V důležitých chvílích je těžké vytasit ty nejlepší údery, aby člověk druhého zlomil. Všechno souvisí se vším. Je to o sebedůvěře, o kondici, jak si věřím na údery. Tenisu mám odehráno hodně. To mi taky pomáhá.“

Proti velmi slušné antukářce Cepedeové navíc projevila i v minulosti ne úplně typickou vlastnost: trpělivost. „Kdybych do toho hodně pálila, vrátí mi to a vykazila bych se. Radši jsem zvolila hrát sem tam výměny a jsem ráda, že ke konci jsem šla párkrát na síť. Povedlo se,“ řekla.

„Pracujeme na tom, i když se změny nedějí ze dne na den. Ve Stuttgartu s Kerberovou jsem až takhle trpělivá nebyla. Dobré vědět. Občas je to ponaučení.“

Pařížské premiéry se naštěstí nic podobného netýkalo. Ve 2. kole Kvitovou čeká Španělka Arruabarrenová.