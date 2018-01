Vzbouří se Češi v Melbourne? Wilander věří v úspěch Berdycha i Plíškové

PRAHA/MELBOURNE Už v pondělí odstartuje v Melbourne první tenisový grandslam sezony. Jaké mají čeští hráči na Australian Open vyhlídky?

Co spojuje tenisové roky 1987 a 1998? Právě v nich naposledy ovládli první grandslamový podnik sezony Češi ve dvouhrách.

Před 31 lety zvítězila mezi ženami Hana Mandlíková, o jedenáct let později oslavil stylově triumfem u protinožců své třicáté narozeniny Petr Korda.

Od té chvíle nic.

Může se to změnit letos?

Český los na Australian Open MUŽI – 1. KOLO TOMÁŠ BERDYCH (19. nasazený) - Alex de Minaur (Austrálie)

JIŘÍ VESELÝ - hráč z kvalifikace ŽENY – 1. KOLO PETRA KVITOVÁ (27.) - Andrea Petkovičová (Německo)

BARBORA STRÝCOVÁ (20.) - Kristie Ahnová (USA)

LUCIE ŠAFÁŘOVÁ (29.) - Ajla Tomjlanovicová (Austrálie)

KAROLÍNA PLÍŠKOVÁ (6.) - Verónica Cepedeová (Paraguay)

KRISTÝNA PLÍŠKOVÁ - Agniezka Radwaňská (Polsko, 26.)

MARKÉTA VONDROUŠOVÁ - Kurumi Naraová (Japonsko)

KATEŘINA SINIAKOVÁ - Maria Sakkariová (Řecko) Podle plánu se v pondělí představí z českých tenistů pouze Siniaková. Duel Veselého ještě do prvních dvou hracích dní zařazený není.

„Tomáš Berdych sice v posledních měsících klesl v žebříčku, ale stále má na to, aby byl mezi nejlepšími. Pořád může na grandslamový titul dosáhnout,“ řekl před pár dny pro vybraná česká média švédský expert televize Eurosport Mats Wilander, sedminásobný vítěz grandslamů.

Aktuálně dvacátý hráč světa Berdych hrál na Australian Open už dvakrát v kariéře semifinále, a to v letech 2014 a 2015.

Až loni pak skončila jeho šestiletá série, kdy v Melbourne postoupil vždy alespoň do čtvrtfinále.

Wilander: Berdych neřekl poslední slovo

Dvaatřicetiletý rodák z Valašského Meziříčí je letos v Austrálii nasazený coby číslo 19 a ve spodní polovině pavouka.

To pro něj znamená, že v osmifinále by mohl narazit na Argentince Juana Martína del Potra, ve čtvrtfinále pak na Belgičana Davida Goffina. V semifinále na světovou dvojku a obhájce titulu Rogera Federera ze Švýcarska. Nic snadného. Ale také nic, co by nemohl Berdych zvládnout.

„Nesouhlasím s tím, že jeho kariéra spěje k závěru. Pořád má zbraně, kterými může rozhodovat zápasy, je zkušený, už hrál grandslamové finále,“ tvrdí Wilander.

Navíc s vytáhlým Argentincem to má česká jednička v posledních čtyřech duelech 2:2, s Goffinem celkově 2:1, byť naposledy od něj předloni dostal na antuce v Římě potupné dva kanáry, jen na nestárnoucího „Fedexe“ dlouhodobě hledá recept marně. Proč by ale na něj nemohl přijít za dva týdny v Melbourne?

O něco lépe než Berdych si stojí tuzemská jednička mezi ženami Karolína Plíšková.

Karolína Plíšková z Prostějova a její trenér Tomáš Krupa.

Pětadvacetiletá rodačka z Loun loni jako první Češka vystoupala až na tenisový trůn, pozici světové jedničky držela osm týdnů.



„Máme cíle: grandslamy,“ řekla na startu nové sezony Plíšková, kterou nově vede trenér Tomáš Krupa. Nejblíže mu byla předloni na US Open, kde hrála finále.

Hrozí české bitvy

„Má před sebou budoucnost. Možná teď udělala ohledně žebříčku krok zpět, ale jen to proto, aby mohla postoupit o dva vpřed. Myslím, že pro zisk grandslamového titulu má větší předpoklady než Rumunka Simone Halepová, která těží z vyrovnanosti své hry,“ okomentoval loňskou „královnu es“ švédský expert.

U protinožců má Plíšková první šanci ukázat, že svá slova myslí vážně. A že přetažení trenéra od fedcupové parťačky Barbory Strýcové byl tím posledním kouskem do grandslamové mozaiky.

Mimochodem, obě české reprezentantky se mohou na turnaji klidně potkat.´ Aktuální světová šestka, která hrála v Melbourne před dvěma lety semifinále, má ve své polovině pavouka rovnou tři krajanky.

Ve třetím kole na ni může čekat Lucie Šafářová, ve čtvrtém právě Strýcová, v boji o semifinále Kvitová, kterou zdolala na konci roku ve finále české extraligy.

Fanoušci se tak mají nač těšit, jsou to už tři roky, kdy se přes české parťačky probila až ke svému druhému wimbledonskému triumfu Kvitová. Ta je ostatně také poslední česká singlová vítězka na turnajích „velké čtyřky“. Změní za dva týdny tuto statistiku ona nebo někdo z jejích krajanů?