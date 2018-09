Vyrovnaný úvodní duel Davis Cupu. Veselý bojuje o první bod v páté sadě

I po měsíční herní pauze chce tenista Jiří Veselý, který vyléčil bolavé tříslo, dovést český tým k vítězství v baráži Davisova poháru v Maďarsku. V úvodním zápase jde do rozhodující sady po setech 6:3, 4:6 a 6:4 a 6:7 nad 419. hráčem světa Zsomborem Pirosem.

Maďarům chybí kvůli sporům se svazem 41. hráč světa Márton Fucsovics a na poslední chvíli vypadl ze sestavy i zraněný Attila Balázs (183.). Do dvouher tak nastupují osmnáctiletý Zsombor Piros (419.) a o dva roky starší Máté Valkusz (271.).

Pětadvacetiletý Veselý je coby 91. v žebříčku ATP jediným účastníkem utkání z první stovky, ale k zápasu přistupuje zodpovědně. „Davis Cup je vždycky hodně zrádný. Mají mladý tým, ale pořád nějakou kvalitu mít budou a my musíme ukázat naši. Předem neříkáme, že máme utkání v kapse. Nebylo by to správně. Musíme předvést nelepší výkon a věříme, že se to podaří,“ řekl Veselý po losu serveru iDNES.