Vyřešte moji situaci do září, jinak uteču bez náhrady, dává Panarin ultimátum

Naservíroval fanouškům tuze podmanivou podívanou. Drze kličkoval, mazaně přihrával, pohotově střílel. Když si zamanul, na ledě dominoval. Nikdo před ním nenastřádal v dresu Columbusu tolik bodů (82). Ruský hokejista Artěmij Panarin ale možná už nic dalšího v modrém trikotu s vlajkou Ohia nepředvede. Americký klub totiž čelí ultimátu.

Do 13. září vyřešte mou situaci, jinak vám uteču bez náhrady.

Tak lze tlumočit Panarinův vzkaz, který se šíří přes zámořská média.

Columbus se tak ocitá v nelehké situaci. O svou největší ofenzivní hvězdu nejspíše přijde, přičemž navíc jen těžko na výměně brzy sedmadvacetiletého útočníka vydělá.

Nikdo totiž nenabídne pořádné odstupné za někoho, kdo si náhle postaví hlavu a nechce podepsat novou smlouvu. Vždyť kde vezme Panarinův nový zaměstnavatel jistotu, že za rok nebude řešit s rodákem z Korkina stejnou šlamastyku jako nyní Columbus?

Ale pěkně popořádku.

Panarin v uplynulé sezoně skutečně válel. Překročil stín muže, jemuž bylo předhazováno, že pouze těží z nadání americké superstar Patricka Kanea.

Po odchodu z Chicaga se sám stal hlavním tahounem svého mužstva. Týmovou tabulku produktivity vyhrál s drtivou převahou. O 27 bodů. „Je to elitní hráč NHL,“ ostatně uznal i columbuský generální manažer Jarmo Kekäläinen.

Kapitán a útočník Edmontonu Connor McDavid (97) uniká Arťomu Panarinovi z Columbusu.

Když chtěl v červnu s Panarinem začít jednat o novém kontraktu, uslyšel od usměvavého Rusa: „Nejsem na to připravený.“

Vysvětlení? „Není to nic proti Columbusu, jen přemýšlí nad tím, zda tam chce hrát dalších osm let. Kdyby šlo o dva roky, tak jsme si patrně už plácli,“ tvrdí jeho agent Dan Milstein.

Spíše jde ale o to, že by Panarin rád příští rok vyzkoušel trh s volnými hráči a sám si vybral další působiště.

Kekäläinen se s Panarinem opakovaně sešel, naposledy ve francouzském Nice, ale na cestě k nové smlouvě neurazili ani o píď kupředu. Mezitím se začalo proslýchat, že Columbus už zjišťuje, zda je o produktivního borce v NHL zájem.

Je.

Nicméně nabídka za Panarina je skromnější, než by se za hráče jeho kvalit slušelo. Nikdo nechce zbytečně riskovat. Vždyť nejeden z Panarinových krajanů v minulosti nadělal klubům NHL značné potíže (více čtěte zde). A teď si podobnou pověst buduje i on sám.

Pomohl by jen Panarinův slib, že se novému klubu obratem upíše, nejlépe na maximální počet let (8). Případně seznam adres, kam by byl rád poslán.

Místo snahy o vyřešení svízelné situace ale vítěz Calderovy trofeje pro nejlepšího nováčka NHL přišel s ultimátem, kterým dostává Kekäläinena pod tlak.



Ten ví, že pokud do začátku zářijového tréninkového kempu Panarina nepošle o dům dál, nebo nějakým zázrakem nepřesvědčí k podpisu kontraktu, přijde o něj prakticky bez náhrady. A tak ho možná pustí pryč výrazně pod cenou.

13. září totiž jinak Panarin přestane naslouchat jeho návrhům a zbudou dvě možnosti - vyměnit ho při březnové přestupové uzávěrce, případně ho nechat za rok odejít jako volného hráče. Protihodnota bude směšně nízká, nebo žádná.

Za něj. Hokejistu, který se měl stát trumfovým esem na spoustu příštích let. Jenže tuto představu patrně Panarin s Kekäläinenem nikdy nesdílel.