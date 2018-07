Výhru Sparty řídil Kanga s Tettehem, Zlín s trenérem Bílkem dokonal senzační obrat

Fotbalisté pražské Sparty na úvod nové ligové sezony vydřeli výhru 2:0 nad nováčkem z Opavy. Slezané drželi na Letné 72 minut senzační remízu, ale pak se z dálky trefil gabonský záložník Guélor Kanga a pojistku přidal Ghaňan Benjamin Tetteh. Sparta nad Opavou vyhrála v nejvyšší soutěži poosmé za sebou. Nováček se po 13 letech vrátil do ligy sympatickým výkonem, ale k bodům to nepovedlo.

Sparta Praha - SFC Opava 2:0 (0:0) Branky: 73. Kanga, 84. Tetteh. Rozhodčí: Královec - Nádvorník, Hájek. ŽK: Costa, Kanga - Kayamba, Schaffartzik. Diváci: 12.186. Sestavy: Sparta: Nita - Chipciu, Štetina, Costa, Frýdek - Kulhánek - Ben Chaim (78. Vukadinovič), Stanciu, Kanga, Plavšič (72. Šural) - Pulkrab (57. Tetteh). Trenér: Hapal. Opava: Šrom - Simerský, Svozil, Hrabina - Zavadil (82. Jurečka), Schaffartzik - Kayamba, Kuzmanovič, Zapalač - Puškáč (73. Jursa), Juřena (78. Smola). Trenér: Skuhravý.

Opava nepřijela na Letnou, kde v minulých pěti ligových zápasech inkasovala hrozivých 21 gólů, jen bránit a hned v úvodní minutě zahrozila po brejku. Kuzmanovič však pálil v dobré pozici vysoko nad. Ve zbytku první půle už měla výraznější šance téměř výhradně Sparta.

V deváté minutě Ben Chaimův slabý přízemní centr propadl gólmanu Šromovi mezi nohama těsně vedle, Plavšičovu střelu srazila obrana a Štetina po rohu hlavičkoval mimo.

V domácím dresu byl aktivní hlavně Ben Chaim. V 19. minutě jeho střelu tečoval těsně mimo Pulkrab, který dostal na hrotu útoku přednost před Tettehem. Ve 34. minutě postupoval Ben Chaim ze strany sám na branku, ale trefil jen Šroma. Chvíli před pauzou pak po Stanciuově přihrávce mířil vedle Kanga.

„Opava si zaslouží respekt, hrála velice odvážně hlavně v úvodu a dařila se jí kombinace. Ale nám v první půlce chyběl klid, rozvaha na míči a mohli jsme si vypracovat daleko víc šancí,“ řekl na tiskové konferenci sparťanský kouč Pavel Hapal, který v úvodu trenérské kariéry vedl Opavu.

Po necelé hodině hry šel sudí Královec zkontrolovat na videu Hrabinův zákrok na Chipciua, ale penaltu nenařídil. V 66. minutě Stanciu z přímého kopu těsně za vápnem trefil jen boční síť.

Spartě se po přestávce dlouho příliš nedařilo a navázala na nepřesvědčivé výkony z letní přípravy, v níž ze sedmi utkání jen dvakrát vyhrála. Vysvobodil ji až gól ze 73. minuty. Po Tettehově přiťuknutí napřáhl Kanga z 30 metrů a přízemní skákavou střelou zaskočil Šroma.

„Těch 70 minut jsme byli rovnocenným soupeřem. Mrzí to, ještě takový gól. Chystali jsme se na to, že kluci ze Sparty střílí z dálky. Nevystoupili jsme a já to nechytil,“ řekl Šrom. „Popravdě ani nevím, že to skočilo. Neviděl jsem balon, hledal jsem si ho. Nechci to brát úplně na sebe. Nebudu se bičovat po prvním kole, to ne,“ dodal.



„Když jsem myslel, že už nás ani Sparta nemá čím extrémně překvapit, dostali jsme takový gól, jaký jsme dostali. Jestli to šlo, nebo nešlo chytit, nevím, nikdy jsem v bráně nestál. Na Spartě v takovémhle kondičním rozpoložení, v kterém jsme už byli, to už pro nás bylo neřešitelné,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý.

Letenští se uklidnili a vzápětí mohli zvýšit, Stanciu však pálil jen do břevna. Pojistku tak nejlepší domácí tým minulé ligové sezony dal až v 84. minutě, kdy Tettehovu ránu Svozil nešťastně srazil mimo Šromův dosah.

„Je to skvělý start do nového angažmá. Hrál jsem první zápas, zařídil jsem jeden gól, navíc ještě asistence. Určitě je to vzpruha pro moje sebevědomí,“ uvedl Tetteh.

Sparta se vítězně naladila na čtvrteční úvodní zápas 2. předkola Evropské ligy proti Spartaku Subotica. „Věřil jsem až do konce utkání, že to zvládneme a vyhrajeme. Osobně si myslím, že nám vyšla všechna střídání a oživila hru. Po vedoucím gólu jsem si byl vnitřně tak nějak jistý, že zápas zvládneme do vítězného konce,“ řekl Hapal.

„Sparta vyhrála zaslouženě z jednoho prostého důvodu, protože má daleko víc zkušeností než my. Zápas byl důležitý, abychom zjistili, o čem první liga je. Dostali jsme to z jedné vody načisto. Dělali jsme, co jsme mohli. Na body to nestačilo, ale jedeme dál,“ dodal Skuhravý.

Michal Bílek začal se Zlínem vítězně

Fastav Zlín - FK Mladá Boleslav 3:2 (0:1) Branky: 67. Gajič, 81. Matejov, 90.+2 Beauguel - 7. Matějovský, 64. Komličenko. Rozhodčí: Proske - Kotík, Pochylý. ŽK: Džafič, Beauguel - Diviš, Přikryl. Diváci: 3852. Sestavy: Zlín: Dostál - Hnaníček, Buchta, Gajič - Matejov, Traoré, Jiráček, Bartošák (73. Holík) - Železník (38. Poznar), Beauguel, Džafič (71. Hronek). Trenér: Bílek. M. Boleslav: Kamenár - Pauschek, Takács, Král, Fabián - Hůlka, Matějovský (78. Hubínek) - Diviš (61. Mareš), Přikryl (88. Ladra), Konaté - Komličenko. Trenér: Weber.

„Když prohráváte 0:2, tak je těžké utkání otočit. Nám se to povedlo. Klíčem k obratu byla zlepšená koncovka. Měli jsme tlak, ale bohužel jsme dlouho netrefovali branku. V závěru jsme přeskupili trochu hru, náš tlak byl ještě větší. Měli jsme spoustu brankových příležitostí, kdy soupeř míč vykopával z prázdné branky. Jsme maximálně spokojeni,“ řekl po zápase trenér Zlína Bílek.



V sestavě Zlína se z posil objevil pouze stoper Buchta, boleslavský trenér Weber nasadil do hry z nových tváří slovenského brankáře Kamenára a na kraji zálohy Diviše.

Ten byl v sedmé minutě u zrodu prvního gólu. Po Divišově úniku a přesném centru z pravé strany se dostal míč k Matějovskému, jenž přízemní střelou k tyči překonal brankáře Dostála.

Trenér Bílek vsadil při taktice na svůj tradiční rukopis v rozestavení se třemi obránci a třemi útočníky. Zlínská defenziva ale v počátku skřípala a boleslavští fotbalisté se kombinační souhrou dostávali častěji k zakončení, kterému chyběla přesnost.

Zbylé sobotní utkání: 1. FK Příbram - FK Teplice 1:1 (1:0) Branky: 17. Květ - 47. Žitný. Rozhodčí: Příhoda - Dobrovolný, Kříž. ŽK: Nový, Kilián, Tregler - Král, Žitný. Sestavy: Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Kilián, Květ (78. Grajciar) - Hlúpik (72. Katidis), Matoušek (85. Průcha), Fantiš - Slepička. Trenér: Csaplár. Teplice: Diviš - Vondrášek, Hošek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Moulis (72. Trubač), Hora, Žitný (85. Shejbal) - Vaněček. Trenér: Šmejkal. Slovan Liberec - MFK Karviná 1:0 (0:0) Branka: 85. Pázler. Rozhodčí: Julínek - Fišer, Podaný. ŽK: Nešický - Čolič, Panák, Moravec, Wágner, Dreksa, Ramírez. Diváci: 4548. Sestavy: Liberec: Hladký - Mikula (82. Pázler), Kačaraba, Karafiát, Kerbr - Breite - Malinský (61. Nešický), Ševčík, Potočný, Pešek (76. Koscelník) - Mashike Sukisa. Trenér: Hornyák. Karviná: Berkovec - Čolič, Dreksa, Janečka, Tusjak - Panák - Moravec, Suchan (86. Ramírez), Budínský (70. Šisler), Letič (74. Kalabiška) - Wágner. Trenér: Nádvorník.

Zlín dvakrát zahrozil v úvodních dvaceti minutách. Obě možnosti k vyrovnání měl Beauguel. Ve 13. minutě po Džafičově centru z levé strany jeho hlavička těsně minula tyčku, o chvíli později mu tvrdou střelu ze dvaceti metrů chytil Kamenár. V závěru poločasu přišel Zlín o svého kapitána Železníka, jenž si poranil kotník a na jeho místo zaskočila nová posila Poznar.

Právě Poznar oživil svou dravostí po změně stran výkon „Ševců“, kteří zpřesnili kombinaci a dostali soupeře pod tlak. Dvakrát v těsném sledu vyrazil brankář Kamenár tvrdé střely Jiráčka, další centrované míče stačila hostující obrana odvrátit.

V době největšího náporu Boleslav zaútočila, Hůlkova střela v 64. minutě se odrazila od břevna ke Komličenkovi a ruský útočník míč pohotově vrátil do sítě.

„Druhý gól nás měl ještě nakopnout, ale otočilo se to proti nám. Dostali jsme se pod tlak. Už byla otázka času, kdy to soupeř využije. Když vedeme venku dvoubrankovým náskokem, tak bychom měli alespoň remízu udržet,“ smutnil boleslavský brankář Luboš Kamenár.

Zlín navzdory nepříznivému stavu nerezignoval. Po třech minutách po rohovém Gajič hlavou vykřesal svým gólem naději na zvrat. Neúnavně bojujícím domácím fotbalistům se podařilo v 81. minutě po tvrdé střele Matejova vyrovnat.

„Dosáhli jsme na velké vítězství. Nechtěl bych to zakřiknout, ale dařila se nám útočná hra. Vyhovovala mi spolupráce s Beauguelem. Vyhověli jsme si. Na některé pasáže se dali koukat,“ poznamenal útočník Zlína Tomáš Poznar.

V závěru zápasu střelu Holíka v poslední chvíli před cestou do sítě ještě vykop obránce Pauschek, ale poslední slovo měl v nastavení Francouz Beauguel, který zblízka dotlačil míč potřetí do boleslavské sítě.

„Zlín po zranění Železníka a příchodu Poznara změnil hru, kterou zjednodušil. Dva silní a vysocí útočníci se rvali s našimi mladými stopery. Bylo to vidět na začátku druhé půle, kdy nás Zlín hodně přehrával. Přitom jsme dali druhý gól. Jenže jsme rychle inkasovali kontaktní branku. To byla rozhodující chvíle utkání. My jsme závary neřešili dobře,“ uvedl boleslavský trenér Jozef Weber.