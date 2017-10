Výhra na úvod je důležitá, byl to skvělý zápas, libuje si Plíšková

Singapur (Od našeho spolupracovníka) Utkání začala esem. Při první příležitosti vzala soupeřce podání, pak to dokázala ještě čtyřikrát. Zdržela se na kurtu jen 72 minut, než mohla vítězně zatnout pěst. Tenistka Karolína Plíšková má za sebou skvělou premiéru na letošním Turnaji mistryň.

„Dařilo se mi v trénincích. Tušila jsem, že to může být dobré,“ řekla po výhře 6:2, 6:2 nad Venus Williamsovou.

Úvodní duel nablýskané singapurské slavnosti nenabídl dramatickou podívanou. Poněkud do ztracena vycházely výzvy „Make some noise“, tedy „Udělejte hluk“, které se objevovaly na panelech podél kurtu.

V zápase dvou bývalých světových jedniček došlo k několika pohledným přestřelkám od základní čáry, ovšem relativně jasný vývoj zápasu velké vášně nevzbudil. Potěšil však pochopitelně Plíškovou, která si v Bílé skupině připsala první výhru.



Proti sedminásobné grandslamové šampionce si vedla bezvadně. Zahrála 25 vítězných úderů, udělala jen 12 nevynucených chyb, vycházel jí servis i return. „Cítila jsem se opravdu dobře,“ pravila 25letá tenistka spokojeně.

V úterý proti Muguruzaové: V příštím zápase vyzve Plíšková další grandslamovou šampionku - Garbiňe Muguruzaovou, vítězku letošního Wimbledonu. Z osmi vzájemných zápasů Češka šestkrát uspěla, poslední duel v Cincinnati však prohrála.



Jak důležité bylo na turnaji dobře začít?

Nevěděla jsem, jak se budu cítit. Jestli budu nervózní, nebo ne. Ale všechno bylo s mojí hrou v pohodě. Hodně mi pomohl první brejk, i když mi pak hned vzala podání zpátky. Myslím, že jsem dnes byla o trochu lepší - jak od základní čáry, tak při hrách na servisu. I když jsem ve druhém setu nevyužila nějaké šance, tak myslím, že to byl dobrý zápas.

Před koncem vám soupeřka odvrátila tři mečboly. Vzpomněla jste si na loňský zápas na US Open, kde jste s Venus proměnila až ten pátý?

Abych pravdu řekla, tak ano. Tam jsem taky měla tři mečboly, ale to byl trochu jiný zápas. Nebylo to 6:2, 5:2. Cítila jsem se dobře, takže jsem byla úplně v klidu. Věděla jsem, že i kdybych prohrála ten game, tak bych šla na servis, který jsem do té doby ztratila jen jednou. A pak jsem zahrála od shody dva dobré údery.

Oba předchozí zápasy s Venus byly dost vyrovnané. Dnes jste vyhrála přesvědčivě - co to znamená pro vaše sebevědomí?

Nemohla jsem začít lépe. Je to pro mě důležitý začátek. Ať to příště dopadne jakkoliv, jednu výhru už mám jistou. Díky tomu se vždycky cítíte lépe. Loni jsem to měla stejně a vím, že pak jde člověk do dalšího zápasu uvolněnější. Necítíte takový tlak, že musíte vyhrát. Nevím, jak se budu cítit v úterý, ale snad dobře. A budu se aspoň blížit dnešnímu výkonu.

Na Turnaji mistryň vás vede bývalá tenistka Rennae Stubbsová. Na čem jste spolu pracovaly?

Na nic jsme se extra nezaměřovaly. Trochu jsme se připravovaly na povrch. Míč na něm trochu zpomaluje, takže jsme zkoušely trénovat přechod na síť, když přijde šance. Taky jsme se soustředily na agresivitu na returnu, což se mi dneska dařilo. Zkoušely jsme variace servisu, abych mohla měnit rytmus. Return a servis jsou pro moji hru nejdůležitější. Na to jsme se soustředily a myslím, že moje hra od základní čáry fungovala docela dobře. Jsem ráda, že jsem si věci z tréninku přenesla do zápasu.

Navzdory přesvědčivé výhře - cítíte, že byste měla něco zlepšit?

V úterý budu hrát s úplně jinou soupeřkou (v době rozhovoru ještě nevěděla, že půjde o Garbiňe Muguruzaovou), takže taktika asi bude jiná. Ale když budu hrát jako dneska, tak budu mít šanci vyhrát. Zlepšit můžu možná servis, v prvním setu jsem mohla podávat lépe. Ale myslím, že jinak nebylo na mé hře dnes nic špatného.

Servis však obecně patří k vašim nejsilnějším stránkám. Cítíte, že podání vyvolává ve vašich soupeřkách obavy?

Snad jo (smích). I když nemám nejrychlejší podání, pořád z něj dokážu získat dost jednoduchých bodů. Povedlo se mi dát i dost es během všech těch let.

Sestry Williamsovy jste sledovala, když jste vyrůstala. Jaké bylo je vidět letos na Australian Open ve finále hrát proti sobě?

Jsou to obě velké šampionky. I když Venus letos nevyhrála grandslam, tak je pořád mezi nejlepšími, však se také dostala sem. Věděla jsem, že to bude těžká bitva. Obě sestry hrají pořád na dost vysoké úrovni. A jsem si jistá, že se Serena (nyní na mateřské pauze) vrátí.