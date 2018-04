Vydra po boku Terryho opět mezi elitou druhé anglické ligy. Premier League čeká?

PRAHA Po pěti letech Matěje Vydru na ostrovech znovu zařadili do nejlepší jedenáctky druhé anglické ligy. Tehdy nastřílel dvaadvacet gólů za Watford, nyní má v dresu Derby County osmnáct branek a sedm zápasů před koncem základní části je nejlepším střelcem v soutěži.

Sestavu vybírají trenéři všech druholigových týmů a Matěj Vydra je jediným zástupcem Derby. Do ideální jedenáctky sezony se dostal také třeba John Terry, bývalý kapitán Chelsea, jenž od léta hraje v Aston Ville.

Před pěti lety zase Vydra v nejlepší sestavě byl mimo jiné společně s Kasperem Schmeichelem, Kieranem Trpippierem či Wilfriedem Zahou...

Matěj Vydra mezi nejlepšími Druhá anglická liga Ideální sestava 2017/18: John Ruddy (Wolverhampton) - Ryan Fredericks (Fulham), Conor Coady (Wolverhampton), John Terry (Aston Villa), Ryan Sessegnon (vlevo) - James Maddison (Norwich), Ruben Neves (Wolverhampton), Tom Cairney (Fulham) - Bobby Reid (Bristol), MATĚJ VYDRA (Derby), Albert Adomah (Aston Villa). Ideální sestava 2012/13: Kasper Schmeichel (Leicester) - Kieran Trippier (Burnley), Wes Morgan (Leicester), Mark Hudson (Cardiff), Wayne Bridge (Brighton) - Wilfried Zaha (Crystal Palace), Tom Ince (Blackpool), Peter Whittingham (Cardiff), Yannick Bolasie (Crystal Palace) - Glenn Murray (Crystal Palace), MATĚJ VYDRA (Watford).

Derby je i díky gólům českého útočníka na pátém místě druhé ligy, které zajišťuje postup do play off a boje o Premier League. Na ty je Vydra zvyklý, vždyť z druhé ligy už pomohl jednou k postupu Watfordu, ale nejvyšší soutěž si za něj nikdy nezahrál.

Třiadvacet startů a tři góly v Premier League si připsal jen na hostování ve West Bromu. Teď o postup mezi elitu bojuje s Derby County, kterému už druhým rokem patří.

„Dělám, co můžu. A to jak pro sebe, tak pro tým,“ líčil ještě během podzimu, kdy v druhé anglické lize střílel jeden gól za druhým. V poslední době se přitom poněkud zadrhl, na osmnáctou trefu čekal do minulého týdne skoro dva měsíce.



Vydra má na klubové úrovni nejlepší čísla ze všech českých útočníků. I s jedním pohárovým zásahem dal od začátku sezony devatenáct branek, což je víc než Michael Krmenčík nebo Milan Škoda.

Přesto v reprezentaci nastoupil naposledy v říjnu 2016. Od té doby se mu pozvánky vyhýbaly, a když přišly, Vydra nemohl dorazit kvůli zraněním. „Mrzí nás to, protože Matěj má skvělou formu,“ řekl trenér Karel Jarolím během posledního reprezentačního srazu.

Další možnost pozvat aktuálně nejproduktivnějšího českého útočníka bude mít v červnu, kdy národní tým odehraje přátelské duely s Austrálií a Nigérií.