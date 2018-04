Vychytá osmnáctce medaili? Brankář Dostál bude v semifinále MS proti USA klíčovou postavu Čechů

MAGNITOGORSK/PRAHA Když se čeští hokejisté ve čtvrtek probili do semifinále světového šampionátu do 18 let, postarali se o dokonalou senzaci. Nikdo s nimi nepočítal, vždyť měli za sebou tři porážky a navrch čelili vyhlášeným machrům z Kanady. Těsná výhra 2:1 vzbudila obrovský rozruch, fanoušci se pobaveně smáli při srovnávání s historickými anomáliemi z britského seriálu Červený trpaslík.

Cenné vítězství zařadili mezi kuriozity. „Napadají mě jenom dvě divnější věci: samovznícení starosty Varšavy v roce 1546 a ve 12. století incident v Burgundsku, kdy pršeli sledi,“ citovali hlášku Rimmera, jedné z hlavních postav kultovního díla.



Ano, triumf odepisovaného kádru nad neporaženým favoritem byl šokující. Tolik už ovšem nepřekvapil výtečný výkon brankáře Lukáše Dostála. „Byl jsem přesvědčený, že takový výkon předvede. Umí se dokonale připravit na každý zápas, na jakékoliv úrovni. Hlava je jeho největší předností, na gólmana má úžasnou psychiku,“ smeká před sedmnáctiletým talentem Jaroslav Odehnal, šéftrenér brankářů brněnské Komety.

Právě její juniorku letos Dostál dotáhl k mistrovskému titulu, sebejistou hrou dodával spoluhráčům klid, věřili v něj a rádi nastupovali s vědomím, že ho mají za zády. V play off vyšrouboval brněnský fantom úspěšnost zákroků na 95,9 procenta, a to na něj pálili i o čtyři roky starší protivníci.

Má šanci i na NHL

Dostálových výkonů si všimli i zámořští skauti. Když před mistrovstvím světa do 18 let sestavovali žebříček nejlepších evropských gólmanů pro červnový draft NHL, dali rodáka z moravské metropole na první místo. Předčil i dlouhodobě opěvovaného Jakuba Škarka, který už dvě sezony sbírá extraligové zkušenosti.

Brankář hokejové osmnáctky Lukáš Dostál.

„Kuba je také šikovný kluk, ale když jsem viděl, jak na sobě Lukáš tvrdě pracuje a jak poctivě přistupuje k tréninku, měl jsem jasno,“ tvrdí Odehnal, který s Dostálem pracuje od jeho pěti šesti let a vždy obdivoval jeho zápal pro hokej. „Řeknu vám to takhle: Lukáš nevynechal jediný trénink. Ví, co chce dokázat, a jde si za tím. Navíc má perfektní podporu ze strany rodiny.“

Na talent hrdiny čtvrtečního čtvrtfinále s Kanadou upozorňovali mnozí odborníci mnohokrát. Třeba experty ze Severní Ameriky zaujal výtečným vystoupením na loňském Memoriálu Ivana Hlinky, kdy Česku pomohl ke stříbru. „Bruslí a je rychlý jako ty největší talenty,“ chválil ho v září Greg Ballog z In Goal Magazinu. Dostála zařadil mezi desítku nejslibnějších gólmanů pro červnový draft NHL. Minusové body mu však tehdy udělil za skromnější fyzické parametry.

Jeho zlepšení pomohly i kila navíc

„Ano, Lukáš je výborný bruslař. Díky skvělému pohybu se umí dostat do správných pozic proti střelcům a včas zakročit. Jeho technika chytání je navíc na brankáře jeho věku téměř dokonalá,“ hodnotí Odehnal.

Výtky vůči Dostálově postavě rozprášil. Jeho dlouholetý svěřenec totiž od loňska povyrostl, už měří 186 centimetrů, navrch zesílil. „Jeho výška je nyní mezi osmnáctiletými gólmany nadprůměrná, rozhodně to už není malý gólman, takže tato obava odpadá. Navrch s ním Miloš Peca (kondiční trenér Komety) pracuje po kondiční stránce. Ani tam podle mě Lukáš nemá rezervy.“

Odehnalovo hodnocení je jistě mírně subjektivní. Nicméně ho podtrhuje Dostálovo prvenství ve výše zmíněném dubnovém žebříčku. Talent to je – a pořádný.

Osmnáctka sní o medaili

Nyní navíc usiluje o úspěch, o kterém se patrně nesnilo ani největším optimistům. Zabojuje s osmnáctkou o medaile. Hlavně díky vlastní show mezi třemi tyčemi, kterou vydeptal Kanaďany a za niž dostal cenu pro nejlepšího Čecha napínavého čtvrtfinále.

Brankář hokejové osmnáctky Lukáš Dostál.

„Nejdůležitější byl výkon brankáře. Můžeme se bavit o jakékoliv kategorii v českém hokeji. Vždycky jsme to měli postavené na skvělých gólmanech, začalo to Haškem, pokračovalo to Hniličkou, Čechmánkem a tak dál. Dostál je schopný výkon zopakovat a mužstvo zjistilo, co je potřeba hrát, aby bylo úspěšné,“ je přesvědčen Patrik Augusta, ještě loni asistent u reprezentace staršího dorostu.

„Je to výborný kluk. Dokáže mužstvo nakopnout a i díky němu je tým soudržný,“ souhlasí Petr Haken, asistent u áčka Komety a hlavní kouč české sedmnáctky.