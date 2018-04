Vstupenky na rozlučku Rosického budou přednostně pro sparťanské fanoušky

PRAHA Vstupenky na exhibiční zápas Tomáše Rosického a světových hvězd, se kterými působil při zahraničních angažmá v Borussii Dortmund a v Arsenalu, jdou do prodeje. K dispozici budou ve dvou kategoriích za 350 korun a za 550 korun.

V sobotu 9. června jeden z nejlepších českých fotbalistů všech dob vyběhne na trávník stadionu na Letné, aby se ještě naposled ukázal fanouškům na hřišti.

Tomáš Rosický krátce před koncem kalendářního roku ukončil aktivní kariéru, což ještě v závěru podzimní sezony, kdy nastupoval za Spartu, neplánoval.

„A s fanoušky bych se rád rozloučil na hřišti,“ říkal. „Byl bych samozřejmě rád, kdyby se něco udělalo. Poznal jsem fantastické a světové hráče. Pozvat je na Spartu a něco pro lidi udělat, to by bylo super.“

A „jeho“ zápas už má opěrné body. Výkop utkání bude 9. června od 17.00. Proti sobě nastoupí česká reprezentace, jejíž kostru by měli tvořit hráči z Eura 2004, proti výběru hvězd.

Rosický ve Spartě zůstal a pracuje jako člen sportovního vedení.

Na stránce www.tr10.cz se během několika málo týdnu zaregistrovalo přes deset tisíc fanoušků.

Lístky se začnou prodávat ve středu 25. dubna od 10.00, přičemž úvodní dva dny budou přednostně pro majitele sparťanských permanentek. Na jednu lze koupit maximálně dvě vstupenky.

Do volného prodeje půjdou vstupenky v pátek 27. dubna od 12.00. Vstupenky za 350 korun jsou do sektorů za oběma brankami a do nejvyšší pater hlavní tribuny. Vstupenky první kategorie za 550 korun jsou na hlavní, nekrytou a protilehlou tribunu.

V prodeji budou také VIP vstupenky za 2 900 korun.

Lístky lze sehnat přes www.tr10.cz, www.sparta.cz/vstupenky a také na ticketportal.cz. Ve volném prodeji lze koupit maximálně čtyři na osobu.

„Dlouho jsme nastavení systému prodeje řešili a pevně věřím, že jsme našli optimální variantu. Rozlučka Tomáše je přirozeně spjata se Spartou, jejíž příznivci si ve dvou dnech mohou zakoupit předem jasně stanovený počet vstupenek. Zároveň je tato akce určena všem fanouškům Tomáše a české reprezentace. Naším cílem je zaplněná Letná a skvělá atmosféra pro všechny fanoušky i sportovní hosty,“ řekl za organizátory akce Tomáš Křivda.

Na základě dohody organizátorů s fanoušky bude v sektorech H37 - H40 standardně umístěn sparťanský kotel. Sektory, které běžně slouží pro fanoušky hostů, budou na toto utkání přístupné všem.