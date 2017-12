Všichni jsou spokojení, že mi to tam padá, říká druhý nejlepší střelec Championship Vydra

derby Matěj Vydra prožívá velmi vydařené období. Český reprezentační útočník přispěl v sobotním zápase druhé anglické ligy k výhře Derby nad Millwallem 3:0 a po polovině sezony je s třinácti brankami druhým nejlepším střelcem soutěže.

Rád by vyrovnal svůj nejvydařenější ročník 2012/13, kdy se v dresu Watfordu trefil dvaadvacetkrát.



Vydra dal v posledních osmi zápasech sedm gólů a ztrácí jedinou branku na aktuálně nejlepšího střelce druhé anglické ligy Leona Clarka z Sheffieldu United.

„Nedal jsem si žádnou konkrétní metu, ale víte, že jsem vstřelil ve Watfordu 22 gólů za sezonu. Takže možná se dostat na tuhle hranici. Ale důležité je, abychom získávali tři body. Když k tomu budu pomáhat góly, já i všichni ostatní budeme spokojeni,“ řekl Vydra v rozhovoru pro klubovou televizi.

Proti Millwallu se prosadil v 25. minutě povedenou střelou z 20 metrů k tyči.

„Jen jsem sledoval, co dělají obránci. Když mě nechali, tak jsem zkusil vystřelit. Zapadlo to tam, takže jsme mohli slavit,“ konstatoval pětadvacetiletý rodák z Chotěboře.

Jeho tým dal všechny tři góly mezi 23. a 28. minutou.

„Myslím, že jsme odehráli výborný zápas. Hlavně v prvním poločase jsme předvedli velmi dobrý výkon. Mohli jsme klidně vyhrát 6:0 nebo 7:0, měli jsme mnoho šancí. Ale ve druhém poločase jsme nechali soupeři příliš prostoru a také mohli dát několik gólů,“ řekl Vydra.

Derby je po 23 zápasech na třetím místě tabulky, které znamená účast v play off o Premier League. Na přímý postup ztrácí tři body. V úterý se představí na hřišti Hullu.



„Zatím jsme spokojeni a musíme pokračovat jako posledně v prvním poločase. Možná, že pro nás je někdy lepší hrát venku, kde můžeme hrát na ty naše brejky. Chceme další tři body,“ uvedl Vydra.

Na nabitý program během Vánoc už je zvyklý. Na Štědrý den za ním přijela do Anglie rodina, dali si večeři, rozbalili dárky a dívali se na filmy. Vydra však především odpočíval.

„Během Vánoc je tu vždy velmi náročný program. Takže je to hlavně o tom nabrat síly a zregenerovat. Myslím, že každý je na to připraven, v Anglii to takhle chodí,“ podotkl.