Všichni čekali šlágr s Djokovičem. Po Federerově vypadnutí klesla cena lístků na čtvrtinu

NEW YORK Tahle zpráva Johna Millmana nepotěší. Ceny vstupenek na jeho čtvrtfinálový zápas s Novakem Djokovičem klesly z 260 dolarů na pouhých 60 dolarů, tedy o více než o tři čtvrtiny. Strmý pád cen totiž zavinil fakt, že fanoušci očekávali šlágr Djokovič vs. Roger Federer, jehož však Australan nečekaně vyřadil v pondělním čtvrtfinále po výhře 3:6, 7:5, 7:6 a 7:6.

Devětadvacetiletý Millman už postupem do osmifinále překonal své maximum na grandslamech, překvapivým triumfem nad o osm let starším Švýcarem si však připsal na své konto největší skalp v celé své kariéře.

Vždyť kurzy na jeho výhru se před duelem pohybovaly kolem 14:1.

Federer sice přiznal, že se mu poprvé v kariéře špatně na kurtu dýchalo, protože na kurtu neproudil žádný vzduch, jeho první porážku na grandslamu s mužem mimo první padesátku žebříčku ATP to neomlouvá.

Naopak je potřeba pochválit Millmana, který prohrával 3:6 a 3:5, přesto zápas otočil ve svůj prospěch.



Obrovským outsiderem bude Millman i ve středečním čtvrtfinále proti Srbovi. Třeba se však bude radovat i před fanoušky, kteří si koupili vstupenky v očekávání šlágru Federer - Djokovič.

US Open men’s quarterfinal ticket prices drop 75% on StubHub after John Millman upset Roger Federer. First picture reflects prices during match last night. Second is this morning. pic.twitter.com/laASsvZIaT