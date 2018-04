Všemocný biatlonový šéf má problémy s policií. Za úplatu měl krýt ruský doping

Vláda Anderse Besseberga, zdánlivě všemocného prezidenta Mezinárodní biatlonové unie (IBU), možná spěje k velmi trpkému konci. Dvaasedmdesátiletý Nor už oznámil, že na letním kongresu IBU složí funkci. Nyní mu však hrozí, že opustí scénu s ještě výraznějším cejchem na své pověsti, který dosud měl.

Rakouská policie provedla v úterý razii v sídle IBU v Salcburku. Kriminalisté prohledali všechny místnosti a zajistili několik počítačů.

Příčinou razie může být podle rakouské televize ORF obvinění z korupce v souvislosti s dopingovými případy. Osobou v pozadí je patrně opět jednou Grigorij Rodčenkov, bývalý šéf moskevské antidopingové laboratoře, který v posledních letech odkrýval ruský dopingový program. Nyní se před ruskými mstiteli skrývá na utajeném místě v USA, kde s ním natočila rozhovor norská televize NRK.

Nová Rodčenkova obvinění tentokrát směřují především proti nejvyšším funkcionářům IBU.

„Citlivé informace o abnormálních hodnotách ve vzorcích ruských sportovců zasílala IBU Ruské antidopingové agentuře a svazu s dovětkem, ať si ten problém sami vyřeší,“ uvedl pro NRK. „IBU byla zodpovědná za sabotáž a manipulaci se vzorky a biologickými pasy ruských biatlonistů. U těch, prokazujících doping, vzkazovali Rusům, ať je zlikvidují, což se také dělo. Po hrách v Soči se vše ještě zhoršilo.“

Besseberg v Salcburku není, podle neoficiálních informací byl vyslýchán v Norsku a nesmí bez souhlasu policie opustit svůj dům.

Generální sekretářka IBU a jeho pravá ruka Nicole Reschová se po svém výslechu vzdala funkce.

Předseda Besseberg až do uzavření vyšetřování odstoupil z funkce. „Myslím, že je to správná věc,“ řekl agentuře Reuters a potvrdil, že se obvinění týká dopingu. „Obvinili nás kvůli několika podezřelým vzorkům krve a dalším věcem, kterým jsme prý nevěnovali dostatečnou pozornost,“ dodal dvaasedmdesátiletý Nor.

Viceprezident IBU Olle Dahlin pro Švédský rozhlas uvedl: „Je to jednoznačně velmi vážná situace. Okamžitě odlétám do Salcburku.“

Předseda českého svazu Jiří Hamza v souvislosti s touto kauzou podotkl: „Dlouhodobě jsme poukazovali, že vedení IBU nefunguje, jak má. Česko bylo největším kritikem jejich praktik. A já byl první na Bessebergově černé listině.“

Češi, Američané, Kanaďané a někteří další biatlonisté letos bojkotovali finále SP v Tjumeni. „Na protest, že IBU nebere boj proti dopingu vážně,“ řekl Lowell Bailey, mistr světa ve vytrvalostním závodě.

Proti Bessebergovi se už obrátila i jeho vlastní norská federace. Poslední kapkou měl být jeho proslov před tribunami v Tjumeni, při němž gratuloval Rusům, jak se vypořádali s dopingovými lovci.

Norská média popisují poslední léta Bessebergovy vlády jako absolutistická, coby diktátor měl na kongresech a zasedáních dávat prostor pouze lidem ze svého tábora. „Přesně tak se to dělo,“ přitakal Hamza.

Biatlonu vládl Besseberg od roku 1993 a stál za jeho obrovským ekonomickým boomem, než začal ztrácet soudnost a utápět se ve vlastním velikášství. „Akumuloval veškerou moc a jednání pak ztrácela prvky demokracie,“ uvedl prezident norského svazu Erlend Slokvik.