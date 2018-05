Vrba: ‚Titul jsme vyhráli zaslouženě. Nakoplo nás vyrovnání se Spartou‘

Plzeň Na tiskovou konferenci dorazil trenér plzeňských fotbalistů Pavel Vrba s mistrovskou kšiltovkou na hlavě a nezvykle dobrou náladou. Plzeň zvítězila nad Teplicemi 2:1 a zajistila si třetí ligové prvenství pod jeho vedením.

Na podzim si tak Viktoria zahraje základní skupinu nejprestižnější klubové soutěže. „Čeká nás hodně práce. Titul znamená Ligu mistrů, což je super,“ řekl spokojený kouč. Své pokračování u mužstva ale nepotvrdil.

Plzeň získala pátý titul v klubové historii. Jaké z něj máte pocity?

Jsem rád, že po fantastickém podzimu a trošku složitějším jaru jsme uhráli titul, který znamená skupinu Ligy mistrů, což je super. Můžeme se v klidu připravovat, čeká nás hodně práce. Jaro nebylo optimální, ale já vždycky všechno sčítám. Z tohoto pohledu jsme byli nejlepší, zaslouženě jsme vyhráli.

Čekal jste, že o prvenství budete bojovat až do předposledního kola?

Jarní část je vždycky mnohem obtížnější. Letos se to opět ukázalo. Spousta mužstev bojuje o holý život, spousta hraje o poháry. Získali jsme 63 bodů, které znamenají prvenství, další navíc můžeme přidat v posledním zápase na Dukle. Jsem spokojený.

Kam byste tento triumf zařadil?

Řadím ho hodně vysoko. Někteří nás před sezonou řadil jinam, ale my se vždycky řadili nejvýš. Kdybyste se zeptali Jarka Nohavici, tak vám poví, že si při kurzu 5,7 vsadil na nás už v srpnu.

Věkový průměr týmu je hodně vysoký. Budete sestavu v letním přestupovém období omlazovat?

Je obdivuhodné, že přestárlý tým je schopný vyhrát českou ligu. Ale souhlasím, že změny přijdou. Na přestupovém poli pracujeme, máme několik hráčů podepsaných. Minimálně čtyři posily by měly dorazit, nějaká obměna kádru určitě bude. Z tohoto pohledu nám hodně pomůže, že máme jistou Ligu mistrů. Ti hráči to budou vědět, to je pro nás při vyjednávání výhoda.

Na jaře se vám příliš nevedlo. Jaké byly hlavní krizové chvíle?

Krizové byly hlavně domácí zápasy. Neporáželi jsme mužstva, která jsme porážet měli. Komplikovalo nám to život, měli jsme být mnohem suverénnější. Všichni jsme byli nespokojení.

A nejdůležitější utkání, které vás naopak nakoplo?

Zápas doma se Spartou, kdy jsme po patnácti minutách prohrávali o dva góly, přesto jsme dokázali aspoň srovnat. Kdybychom prohráli, tak by byl tlak z různých stran obrovský. Klíčové body jsme ale získali už na podzim, to bylo úžasné a mimořádné. Je však pravda, že jsme v podzimní části měli mnohokrát štěstí. Třeba v Jihlavě. Na jaře jsme hráli skvělé zápasy s Libercem a Slováckem, ale prostě jsme nevyhráli.

Můžete potvrdit, že budete trenérem Plzně i v příští sezoně?

Už jsem odpovídal minule. Pokud máte informace, že někam jdu, tak napište kam, kdo to domluvil, s kým jste se bavili. Jestli to tak není, tak nevím, proč o tom vůbec mluvíme.