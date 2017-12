Vrba se zastal kolegy Šilhavého. Slavia nehraje tak špatně, jen neměla štěstí

PLZEŇ I trenéra Pavla Vrbu překvapilo, jak dominantní podzim s fotbalisty Plzně prožívá. Sice čekal dobré výkony, ale nemyslel si, že to povede k náskoku 14 bodů na pronásledovatele.

Zároveň ale nebere boj o titul za rozhodnutý a neodepisuje soupeře v čele se Slavií. Dokonce se zastal svého trenérského kolegy Jaroslava Šilhavého, který je v médiích kritizovaný a spekuluje se o jeho konci na lavičce Slavie.



„Slavia nehraje špatně, jak se o ní píše. Jen neměla takové štěstí, aby měla bodů více. Měla na to rozehrané zápasy. Přes zimu si to u nich sedne. Jarda Šilhavý je trenér s charismatem, který má svou kvalitu.“

„Já mu přeji, aby vedl mužstvo i v jarní části soutěže. Slavia ještě poslední slovo neřekla,“ prohlásil Vrba na tiskové konferenci po výhře 2:0 nad Jabloncem.

Plzeň tak zakončila ligový podzim patnáctou výhrou ze 16 utkání a ztratila pouhé dva body za remízu v Teplicích. Na kontě tak má rekordních 46 bodů a vede tabulku o 14 bodů, což ještě nikdo po 16 kolech nevedl.

„Mít náskok 14 bodů 14 kol před koncem, to je určitě zajímavá věc. V létě jsem věřil, že budeme silní, ale samozřejmě jsem nečekal, že budeme vést o 14 bodů. Z toho pohledu jsem opravdu strašně spokojený,“ řekl Vrba.

Za hlavní faktor považuje sehranost týmu. „Mužstvo je stabilizované, kádr je dlouhodobě pohromadě, což je naše obrovská výhoda oproti konkurentům.“



„Když přijde 14 nových hráčů, tak trvá, než si to sedne. Poznal jsme to v Rusku a také nám celý rok trvalo, než si tým sednul, když jsem do Plzně přišel poprvé,“ míní Vrba.

„Některé zápasy jsme na podzim zvládli super, některé se štěstím,“ přiznal.

Velkým faktorem je také útočník Michael Krmenčík, který dal ve 14 ligových startech na podzim 11 branek a je zatím největší hvězdou soutěže.

„Celý podzim potvrzuje, že je momentálně nejlepším útočníkem v lize,“ chválil ho Vrba.

Zároveň to ale znamená, že se Krmenčíka budou snažit v zimě získat celky ze zahraničí. Vrba však věří, že svého elitního útočníka udrží a pomůže mu získat titul i vytoužený postup do Ligy mistrů, kam půjde vítěz nejvyšší soutěže.

„Zájemců o Michaela je dost. Jeho cena je rapidně vyšší, než byla v létě, kdy se hodně lidí divilo, že jsme ho neprodali. Třikrát až čtyřikrát vyšší. Uvidíme, zda klub odolá nabídkám.“

„Já doufám, že ano. I dnes Michael ukázal, že je pro nás strašně důležitý. Všichni včetně vedení přemýšlíme spíše o titulu a Lize mistrů, než abychom Krmenčíka prodávali. Nemáme k tomu důvod,“ dodal Vrba.