Vrána přihrál na vítězný gól, Washington opět uspěl na ledě Tampy

TAMPA BAY Hokejový útočník Jakub Vrána asistoval u vítězné branky Washingtonu, který vyhrál na ledě Tampy Bay 6:2 a ve finále Východní konference NHL vede 2:0. Hlavními strůjci druhé bodu Capitals byli ale útočníci Jevgenij Kuzněcov a Lars Eller, kteří zaznamenali shodnou bilanci gólu a dvou přihrávek. Alexandr Ovečkin a Tom Wilson si připsali branku a asistenci.

Washington sice tečí Wilsona vedl už po 28 sekundách, ale ještě v první třetině domácí dvěma využitými přesilovými hrami otočili. U obou gólů figuroval Steven Stamkos. Nejdříve jeho zblokovanou střelu dorazil Brayden Point, podruhé už ranou z levého kruhu skóroval sám.



Hostům vyšel nástup i do druhé třetiny a z přečíslení dva na jednoho vyrovnal Devante Smith-Pelly. Rozhodující údery zasadil Washington v rozmezí 39. až 44. minuty, kdy se prosadil třikrát. Gól na 3:2 připravil Vrána, jehož pas z rohu kluziště usměrnil do branky Eller. Tři sekundy před koncem prostřední části zvýšil vedení týmu Kuzněcov, který přihrával před branku ze stejného místa jako Vrána, a domácí bek Ryan McDonagh si puk srazil do vlastní sítě. hokejV závěrečné třetině hosté opět využili brejk dva na jednoho a po přihrávce Kuzněcova přidal pátý gól Ovečkin. Výhru Capitals zpečetil Brett Connolly střelou z levého kruhu přes obránce. Tampa Bay tak doma prohrála i podruhé, ale hráči Washingtonu dobře vědí, jaké to je. Ve stejné situaci byli v prvním kole v sérii s Columbusem a poté čtyřikrát za sebou vyhráli.