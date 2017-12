NHL: Vrána pomohl gólem k výhře Washingtonu, Jágr opět nehrál

Buffalo - Ottawa 3:2 (0:0, 3:0, 0:2) Branky: 25. B. Pouliot, 26. Okposo, 33. E. Kane - 47. Ceci, 60. D. Brassard. Střely na branku: 25:26. Diváci: 17.454. Hvězdy zápasu: 1. B. Pouliot, 2. Okposo, 3. Ristolainen (všichni Buffalo). New Jersey - Los Angeles 5:1 (2:0, 2:0, 1:1) Branky: 17. a 36. T. Hall, 14. Zajac, 38. B. Boyle, 60. Gibbons - 53. T. Mitchell. Střely na branku: 26:17. Diváci: 13.275. Hvězdy zápasu: 1. T. Hall, 2. C. Schneider, 3. Zajac (všichni New Jersey). Philadelphia - Toronto 4:2 (1:1, 0:1, 3:0) Branky: 10. Giroux, 46. Konecny, 58. Couturier, 60. Laughton - 10. Marleau, 37. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 39:22. Diváci: 19.077. Hvězdy zápasu: 1. Giroux, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. J. van Riemsdyk (Toronto). Washington - Colorado 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Branky: 6. Vrána, 38. J. Carlson, 46. Connolly, 57. Niskanen, 60. Smith-Pelly - 25. C. Wilson, 59. Jost. Střely na branku: 27:24. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. J. Carlson, 2. Kuzněcov, 3. Bowey (všichni Washington). Columbus - Edmonton 2:7 (0:1, 0:4, 2:2) Branky: 47. O. Bjorkstrand, 49. J. Johnson - 6. Kassian, 27. Nugent-Hopkins, 37. Benning, 40. Lucic, 40. Letestu, 54. Puljujärvi, 58. McDavid. Střely na branku: 29:38. Diváci: 14.767. Hvězdy zápasu: 1. McDavid, 2. Benning, 3. Letestu (všichni Edmonton). St. Louis - Tampa Bay 0:3 (0:1, 0:0, 0:2) Branky: 20. Point, 54. Kučerov, 60. T. Johnson. Střely na branku: 32:25. Diváci: 18.290. Hvězdy zápasu: 1. Vasilevskij, 2. Point (oba Tampa Bay), 3. Parayko (St. Louis). Minnesota - Calgary 2:1 po sam. nájezdech (1:0, 0:1, 0:0 - 0:0) Branky: 18. Cullen, rozhodující sam. nájezd Mikael Granlund - 39. Ferland. Střely na branku: 22:27. Diváci: 18.767. Hvězdy zápasu: 1. Stalock, 2. Mikael Granlund (oba Minnesota), 3. Hamilton (Calgary). Chicago - Florida 3:2 v prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 1:0) Branky: 17. Saad, 54. J. Toews, 63. P. Kane - 32. Bjugstad, 44. J. McGinn. Střely na branku: 28:37. Diváci: 21.795. Hvězdy zápasu: 1. P. Kane, 2. Saad, 3. J. Toews (všichni Chicago). Vegas - Carolina 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 0:0 - 0:0) Branky: 22. Engelland, 33. R. Smith - 17. Krüger, 25. T. van Riemsdyk, rozhodující sam. nájezd Di Giuseppe. Střely na branku: 24:37. Diváci: 17.520. Hvězdy zápasu: 1. Di Giuseppe (Carolina), 2. Fleury, 3. R. Smith (oba Vegas).