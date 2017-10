Jágr se vrací do NHL. V Calgary podepsal roční smlouvu na milion dolarů

CALGARY Jaromír Jágr podle několika na sobě nezávislých zdrojů souhlasil s jednoročním kontraktem v Calgary a podepsal smlouvu na milion dolarů s výkonnostními bonusy, který činí další milion dolarů (22,1 milionu korun). Klub i pětačtyřicetiletý hokejista by měli kontrakt oficiálně potvrdit ještě během pondělí. Jágr si tak zahraje už v devátém klubu v NHL, poprvé však v jednom z kanadských.

Nic tak nebrání tomu, aby se k týmu připojil ještě před prvním zápasem nového ročníku NHL. Flames hrají v noci na čtvrtek (4:00 SELČ) tradiční derby na ledě Edmontonu.



Jágr tak podepsal v týmu vítězů Stanley Cupu z roku 1989 smlouvu s výrazně nižším výdělkem, než který bral v minulé sezoně na Floridě. Tam vyinkasoval celkem 5,5 milionu dolarů.

V klubu z Alberty si zahraje s dalším kladenským odchovancem Michaelem Frolíkem, jemuž se přezdívalo v počátku jeho působení v NHL „Baby Jagr“.



Potkat by se mohl i s brankářem Davidem Rittichem a Danielem Přibylem, kteří působí na farmě.

Pokud navíc v základní části této sezony odehraje alespoň 57 zápasů, překoná současného rekordmana v počtu zápasů Geordieho Howea (1767 zápasů).



