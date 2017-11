Voráček skóroval, Gudas fauloval a nedohrál. Flyers prohráli na ledě Winnipegu 2:3

PRAHA Hokejisté Philadelphie prohráli ve čtvrtečním utkání NHL ve Winnipegu 2:3 po nájezdech i přes výborný výkon Jakuba Voráčka. Kladenský odchovanec dal gól, na druhý přihrál a v rozstřelu proměnil nájezd.

Flyers hráli od desáté minuty bez Radka Gudase, který byl vyloučen za sekání na pět minut a do konce zápasu. Poprvé se v soutěži popral Tomáš Plekanec, který si připsal i dvě přihrávky, přesto s Montrealem podlehl Arizoně 4:5.

Českou stopu v NHL ve čtvrtek rozšířil Libor Suchánek. Osmadvacetiletý čárový rozhodčí si odbyl premiéru v utkání New Yorku Islanders s Carolinou a je po Švédu Marcusi Vinnerborgovi a Rusovi Jevgeniji Romaskovi třetím Evropanem, který v nejslavnější hokejové lize na světě pískal.

Voráček otevřel z dorážky skóre a poté asistoval u přesilovkové trefy Seana Couturiera. Za stavu 2:0 oslabil hosty Gudas. Český obránce sváděl souboj s Mathieum Perreaultem, který upadl na led a poté inkasoval od Gudase, jenž také bojoval s rovnováhou, úder hokejkou do krku.

„Na trestné lavici se mi omlouval. Ale když jsem viděl opakovaný záznam, zdálo se mi, že v tom byl úmysl. On je známý tím, že takové zákroky mívá. Jsem si jistý, že to ještě liga prošetří. Podle mě to ale nebyla náhoda,“ uvedl Perreault, který v dalším průběhu utkání snížil na 1:2.

Domácí vyrovnali až v závěrečné minutě třetí třetiny a obrat dokonal Bryan Little. Voráček se prosadil bekhendovým blafákem, kterým v prvním kole nájezdů vyrovnal na 1:1.

Po Plekancových akcích se Montreal ujal v prostřední třetině vedení 3:2 a 4:3. V prvním případě kladenský odchovanec zavezl kotouč z obranného do útočného pásma a přihrál Joeovi Morrowovi, který se trefil z levého kruhu. Při druhé gólové akci vyhrál český útočník vhazování a puk ihned poté poslal do sítě Shea Weber.

Rozdávaly se rány

Po skončení druhé třetiny se strhla na ledě mela, ve které si Plekance při dělení dvojic bral stranou Brad Richardson. Český útočník se po soupeři ohnal, ten mu to vrátil a následně oba shodili rukavice. Plekanec v jedné chvíli povalil Richardsona na led, ale soupeř, který se pere jednou dvakrát za sezonu, se stihl zvednout a v celé bitce rozdával rány jen on.

Arizona nakonec v poslední části dvěma góly v přesilových hrách zápas otočila a poprvé v sezoně zvítězila v základní hrací době. „Nerespektovali jsme náš herní plán. To je nepřípustné, zvláště když jsme po první třetině vedli 2:0. Asi jsme si mysleli, že to bude snadné, a neudrželi jsme ve zbývajících dvou třetinách koncentraci. Je to pro mě velké zklamání. Přitom jsme poslední dva dny mluvili o tom, že je nesmíme podcenit,“ uvedl kouč Montrealu Claude Julien.

Radek Faksa vstřelil po individuální akci jediný gól Dallasu, který prohrál na ledě Tampy Bay 1:6. Český útočník ve vlastním pásmu zblokoval střelu a vyrazil do sólového úniku, ze kterého vyrovnal v úvodu druhé třetiny na 1:1. Zbytek zápasu ale ovládl lídr soutěže, na jehož vítězství se čtyřmi body (2+2) podílel Steven Stamkos.

Úkoly plnil spolehlivě

Ondřej Palát nebodoval, ale úkoly se spoluhráči Yannim Gourdem a Braydenem Pointem plnil spolehlivě a trenér Tampy Jon Cooper je ocenil. „Smetánku slízne Stamkosova řada, ale výborně si vedla i Pointova formace, která nastupovala proti jejich nejlepším hráčům a vymazala je,“ podotkl. Na druhé straně si Martin Hanzal připsal ve statistice plus/minus tři záporné body.

Gólově se prosadil také Vladimír Sobotka, kterému čtvrtou branku sezony daroval Cam Talbot. Brankář Edmontonu chtěl při přesilové hře týmu pomoci s rozehrávkou, ale nezasáhl dobře puk a český útočník trefou do prázdné branky otevřel skóre zápasu. St. Louis nakonec na ledě soupeře uspělo 4:1.

Radim Vrbata pomohl Floridě jednou asistencí k výhře 2:0 na ledě San Jose. Poprvé v sezoně zůstal mezi náhradníky Jakub Vrána, který přitom zahájil ročník v elitní formaci s Alexandrem Ovečkinem. Washington bez něho prohrál 2:6 v Coloradu. Také Pavel Zacha sledoval jen z tribuny utkání New Jersey, které podlehlo 0:1 v prodloužení v Torontu.