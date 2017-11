NHL: Voráček po šesti duelech nebodoval. Flyers prohráli poosmé v řadě

NEW YORK Hokejový útočník Jakub Voráček poprvé po šesti zápasech nebodoval, Philadelphie podlehla Pittsburghu 4:5 v prodloužení a prohrála poosmé v řadě. Kladenský rodák si z pensylvánského derby odnesl tři minusové body do statistiky plus/minus. Asistence si připsali obránce Jan Rutta v dresu Chicaga a útočníci Tomáš Plekanec z Montrealu a Pavel Zacha z New Jersey.

Philadelphia na ledě Pittsburghu vedla 3:1 a 4:3, ale o náskok pokaždé přišla. Vyrovnání na 4:4 zařídil 64 vteřin před koncem třetí třetiny při power play Penguins útočník Jake Guentzel. Pittsburgh do nastavení vstupoval v početní výhodě, jelikož patnáct vteřin před uplynutím základní hrací doby byl za zdržování hry vyloučen Voráček.

Penguins sice přesilovku nevyužili, ale usadili se v útočném pásmu a tři vteřiny po návratu nejproduktivnějšího hráče Flyers na led rozhodl o výhře domácích tečovanou střelou Sidney Crosby. Philadelphia nezvládla už třetí prodloužení v řadě, v posledních šesti utkáních v nastaveném čase nebo na nájezdech prohrála popáté.



Třicetiletý kapitán Pittsburghu k vítězné trefě přidal i dvě asistence a bodoval počtvrté za sebou. Opačnou bilanci zaznamenala první hvězda zápasu Guentzel, s třinácti góly nejlepší střelec posledního play off.

Sedmadvacetiletý bek Rutta asistencí přispěl ke kanonádě Chicaga, které doma porazilo Anaheim 7:3 a uspělo počtvrté z posledních pěti utkání. Nováček Alex DeBrincat vstřelil za domácí hattrick. Plekanec bodoval poprvé po pěti duelech, nahrávkou dopomohl k výhře Canadiens 3:1 nad Columbusem. Dvacetiletý Zacha ukončil čtyřzápasovou sérii bez bodu. V souboji s Floridou se nahrávkou podílel na vyrovnávací trefě Švýcara Nica Hischiera na 1:1. Devils ale Panthers podlehli 2:3.