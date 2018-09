Vondroušová: Kulhala, vypadala na zvracení a že zápas vzdá. Nechápu, proč dělala takové scény

New York (Od našeho zpravodaje) Druhý zápas na loni dokončeném Grandstandu, druhá srdcervoucí porážka. Před rokem Markéta Vondroušová na stejném stadionu prohrála ze tří mečbolů s osmou nasazenou Kuzněcovovou z Ruska. Teď ztratila náramně načatou partii s Ukrajinkou Curenkovou 7:6, 5:7, 2:6.

Chybělo málo a do Česka letěla z New Yorku jásavá novina: Do čtvrtfinále US Open pronikla jediná tenisová teenagerka. Jmenuje se Markéta Vondroušová.



Dívka ze 103. místa v pořadí WTA Tour v parném odpoledni mířila za nejcennějším vítězstvím v kariéře. V dlouhých výměnách vyčerpávala sokyni, která chvílemi vypadala málem na umření.

„V prvním setu fakt slunce pražilo, mně taky bylo trochu špatně, podmínky byly náročné,“ řekla devatenáctiletá slečna.



Lesja Curenková

Vedla 7:6, 2:0. Pak čistou hrou zvýšila na 4:3, hlasitě se hecovala. Po krátkém zakolísání už opět čilou Ukrajinku brejkla a dotáhla z 4:5 na 5:5. Jenže pak získala jen 4 z následujících 24 bodů.



Píchalo ji v pochroumaném třísle, do nohou se jí zahryzávaly křeče a zkušená Curenková, jíž táhne na třicítku, si průlomový postup do grandslamového čtvrtfinále pohlídala.

Vondroušová si trochu poplakala do ručníku. Vyčítala si pár chyb, v duchu spílala prokleté aréně. Obtížně vstřebávala vztek na sokyni, kterou podezřívala ze zveličovaného utrpení.

Úterní program od 18:00

Kurt Arthura Ashe:

Stephensová (3-USA) - Sevastovová (19-Lot.)

Del Potro (3-Arg.) - Isner (11-USA) od 01:00

Karolína Plíšková (8-ČR) - S. Williamsová (17-USA)

Nadal (1-Šp.) - Thiem (9-Rak.).

Na tiskovku však přikráčela s úsměvem a červeným kulatým lízátkem v ruce. „Bojovala jsem do posledního míčku, jsem smutná, ale celkově jsem odehrála dobrý zápas i turnaj.“

Na Flushing Meadows zdolala někdejší wimbledonskou finalistku Bouchardovou z Kanady nebo rozjetou Nizozemku Bertensovou. Po trudnějším období si spravila náladu a vylepšila bodový účet i finanční konto.

Markéta Vondroušová během osmifinále US Open.

Jen chování Curenkové jí stále nešlo na rozum. „Když jsem začala obracet první set, začala dělat divadlo. Vůbec ji nechápu, je na to dost stará. Úplně zbytečně si volala fyzio, marně jsem to říkala rozhodčí.“

Ukrajinka se při svém rozhovoru s reportéry dušovala, že žádnou komedii nepředváděla. Tvrdila, že se na dvorci nikdy necítila hůř. Že ve druhé sadě kvůli mdlobám z horka dokonce skoro vzdala, až se dočkala spásného větříku a stínu.

Když se dozvěděla o výrocích Vondroušové, vrtěla hlavou: „Cože řekla? Že jsem potíže jen hrála? Nevím, co odpovědět. Ne, bohužel jsem to nepředstírala.“



Česká naděje se v některých okamžicích hůř soustředila, když viděla, jak rivalka na druhé straně sítě vrávorá: „Kulhala, vypadala, že se pozvrací. Ale hned potom běhala zleva doprava.“

Každopádně se přesvědčila, že není radno příliš sledovat soupeřku. „Aspoň už budu vědět, co provádí. Vyzkoušela jsem si, jaké to je, když někdo dělá na kurtu scény.“

I taková lekce může být pro budoucí šampionku prospěšná.