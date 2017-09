Volejbalistky na ME porazily Belgii a přiblížily se postupu ze skupiny

Gandža České volejbalistky na mistrovství Evropy v Ázerbájdžánu zvládly klíčový zápas základní skupiny s Belgií a výrazně se přiblížily postupu do play off. Souboj týmů, které byly po pátečním úvodním kole bez bodu, vyhrály Češky 3:1 po setech 19:25, 25:23, 28:26 a 25:19.

Svěřenkyně Zdeňka Pommera v pátek podlehly favorizovaným Srbkám 0:3 a v neděli zakončí skupinu D proti Nizozemsku, které obhajuje evropské stříbro. Dnes proti Belgii po rozpačitém začátku zvládly české hráčky dvě dramatické koncovky a průběh otočily ve svůj triumf. Bojovaly o něj dvě a půl hodiny.

Před měsícem volejbalistky prohrály s Belgií v jednom z pěti barážových duelů o světový šampionát 2:3, dnes se jim v Gandže povedla odveta. Zpočátku ale Češky zápolily s horším příjmem, zatímco precizněji hrající soupeřky unikaly ve skóre. Nepomohla postupně ani tři Pommerova střídání.

Do druhé sady se vrátila základní sestava, odskočila na 14:11, ale z tempa ji na chvíli vyvedly žádosti o rozbor sporných momentů u videa. Tyto situace hodně kouskovaly celý zápas a prodloužily ho na 139 minut čisté hry. Jako první se ve vyrovnané koncovce dostaly k setbolu Češky a díky přímému bodu podávající Kossányiové ho proměnily.

Tatáž smečařka, vracející se z polské ligy do Prostějova, byla hrdinkou i třetího setu. Díky třem skvělým servisům zastavila nápor Belgie (18:19), nastartovala tým k obratu a Češky se po čtvrtém setbolu přiblížily vytoužené výhře. Musely přitom dotahovat až šestibodovou ztrátu.

Hra Belgie se v tu chvíli opírala už jen o univerzálku Van Heckeovou, zato na druhé straně hřiště se dařilo všem. Brzký náskok 10:5 Češky uklidnil a stačil k vítězné tečce za vydřenými třemi body. Belgii nepomohlo ani 31 bodů Van Heckeové, na české straně byla nejvíce bodující hráčkou netradičně blokařka Veronika Strušková se 17 body.

Ze čtyřčlenných skupin postoupí vítězové přímo do čtvrtfinále, další dva celky do osmifinále. Od play off bude zápasy mistrovství Evropy hostit jen Baku.