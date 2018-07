Vlajky, dresy, sázení a hromadný útok na kavárny. V ulicích chorvatských měst fandí i Češi

PRAHA/MAKARSKÁ/BAŠKA VODA Poté, co chorvatský národní tým postoupil ve středu do finále Mistrovství světa ve fotbale, propadlo Chorvatsko nadšení. Podle výpovědí českých delegátů cestovních kanceláří se nedělní zápas proti Francii chystá sledovat většina Chorvatů v kavárnách či hospodách. Oblékají dresy, auta zdobí vlaječkami, zběsile sází na výsledek utkání a do kaváren instalují obří televizní obrazovky. Vítězství Chorvatska by pro ně navíc znamenalo i vítězství Slovanů - spolu s nimi tak fandí i mnozí čeští turisté.

Velkou vlnu nadšení zaregistrovala také delegátka české cestovní kanceláře Vítkovice Tours Michaela Semiginovská v chorvatské Makarské. „Všichni už skupují vlajky a dresy, v podstatě je to nedostatkové zboží,“ popisuje Semiginovská, která v Chorvatsku působí již dvacet let. Místní lidé si podle ní kupují také tematické návleky na nohy či speciální vlaječky, které připevňují na zadní okénko auta. Oblíbené jsou i dresy se jmény konkrétních fotbalistů – nejpopulárnější jsou prý ti mediálně nejznámější, mezi které patří Luka Modrić, Ivan Rakitić či Domagoj Vida.



„Atmosféra je úžasná,“ říká delegát cestovní kanceláře Nev-Dama Karel Korda, který v Chorvatsku působí již třiadvacátou sezónu. Fotbalové šílenství sleduje z města Baška Voda, od Makarské vzdáleného jen necelých deset kilometrů. Ve vzduchu podle něj visí napjaté očekávání, protože pro mnohé Chorvaty je výsledek zápasu i finanční otázkou. „Jsou to náruživí sázkaři, to se o nich obecně ví,“ říká delegát. „Hodně se sází v klubech, v rozmezí dvaceti až sto kun (v přepočtu zhruba 350 korun), ale většina Chorvatů se tím, kolik peněz vsadili, příliš nechlubí,“ směje se Korda.



Kolektivní nadšení a zavřené obchody

Nedělní zápas bude většina Chorvatů sledovat v kavárnách a hospůdkách, do nichž majitelé pro tuto příležitost instalují obří televizní obrazovky a dataprojektory. Málokdo chce zůstat doma. Místní vyhledávají kolektivní nadšení a pro koho nezbude místo v restauracích, kam se první hosté začnou podle Kordy trousit již zhruba hodinu před začátkem utkání, bude zápas sledovat spolu s ostatními na obrazovkách umístěných v centru města.



Na české turisty pobývající v Chorvatsku ale nebude mít fotbalové nadšení žádný dopad. „Některé hotely pouze začnou třeba o půl hodiny dřív s večeří, aby vyšly vstříc hostům, kteří se chtějí co nejdříve někde usadit a sledovat zápas,“ říká Semiginovská. Doprava ve městě podle ní zhruba do desáté hodiny večerní utichne, protože většina Chorvatů bude u televizních obrazovek.



Jediný problém tak může vyvstat při nákupech. „Některé obchody už mají vývěsku, že pracují jen do 16.00,“ vysvětluje Korda.



‚Kravál, řev, troubení. Je to pro ně pecka!‘

„Chorvati jsou sami o sobě dost nacionální národ. Fotbal je pro ně svátek, ať se hraje jakýkoli zápas, ale tohle je pro ně pecka,“ míní Korda. „Je to prostě jejich národní sport.“ Podle Semiginovské vnímají Chorvati svůj úspěch nejen vlastenecky, ale také jako triumf Slovanů, kteří se do finále fotbalového mistrovství světa nedostali již několik desítek let. Všudypřítomné vzrušení tak sdílí i s Čechy.



„Vlaječky v chorvatských barvách má na sobě i mnoho českých aut,“ popisuje delegátka. Podle Kordy se dokonce většina českých turistů hodlá během fandění i oslav k Chorvatům připojit.



Chorvatsko samozřejmě doufá ve vítězství, za svůj velký úspěch ovšem považuje už to, že se do finále vůbec dostalo. Oslavovat se tak bude i v případě, že skončí na druhém místě. „Bude to opravdu velká oslava – kravál, řev, bordel, troubení, ježdění po Bašce Vodě, auta, motorky,“ odhaduje delegát Korda. Podobná situace podle něj nastala již ve středu, když Chorvaté porazili v semifinále Anglii.