Vízek: Sportovci do politiky nepatří, lidi si lžou a to není pro nás. Chudák Hnilička

PRAHA Jako pražský lídr kandidátky Sportovců sice díru do politického světa neudělal, přesto je někdejší fotbalový reprezentant Ladislav Vízek rád, že si vyzkoušel, jaké to je kandidovat do poslanecké sněmovny.

„Na to, že jsme byli prakticky utajená strana, kde bylo všechno ušito horkou jehlou, tak je patnácté místo z 31 stran skoro zázrak. Vždyť jsme bez lidí jako Jarda Jágr nebo Karolína Plíšková získali víc než sto tisíc hlasů,“ liboval si 62letý Vízek.

Pane Vízku, jak vnímáte to, že někteří lidé na kandidátce Sportovců ani nevěděli, že na kandidátce jsou?

Je mi líto, že novináři nebo lidi z okolí vytvořili na kluky takový tlak, že kluci museli z kandidátky odejít. Pár kluků se zase chovalo blbě, zneuctili to, že byli napsaní na kandidátku, což nám nepomohlo.

Třeba takový Petr Rada ale ani nevěděl, že na kandidátce jeho jméno je...

Měli jsme problémy, Honza Berger a Petr Rada se od toho hned distancovali. Pavel Richter měl potíže v České televizi, kteří mu to zakázali. Udělali jsme to zkrátka blbě, měli jsme to vymyslet líp, pak bychom byli ještě lepší.

Přitom jste mohli mít lepší výsledky, jenže vy jste neměli žádnou kampaň. Proč?

Do politiky sportovci zkrátka nepatří. Navíc my měli obrovské problémy, neměli jsme žádné televizní spoty, bilboardy ani kampaň. Navíc Vlasta Sehnal z Brna, který nás řídí, měl sám nějaké problémy a než stihl poslat nějakou naší reklamu do televize, už bylo pozdě.

Berete tedy jako zklamání, že jste se snažil jít do politiky?

Jsem rád, byla to dobrá zkušenost, zablbli jsme si. Uspěli jsem. Na druhou stranu jsme poznali, že my sportovci do politiky nepatříme. Chudák Milan Hnilička nebo skokan na lyžích (Janda) Janda. Těm to vůbec nezávidím.

Říkáte, že do politiky nepatříte. Takže to byly vaše poslední volby?

Vlasta Sehnal mě láká na to, abych šel s ním do komunálních voleb. Ale řekl jsem mu, že už to není pro mě. Zkrátka se do toho prostředí politiky nehodíme. Víte proč?

To netuším...

Vždyť takovej Babiš má skoro třicet procent hlasů, přitom když jsem se ptal lidí kolem sebe, tak se nikdo nepřiznal, že ho volí. Lidi si lžou a to mi na politice vadí nejvíc.