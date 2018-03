Vítková byla ve sprintu v Oslu jedenáctá, vítězná Slovenka Kuzminová už vede SP

Oslo Biatlonistka Veronika Vítková skončila ve sprintu v Oslu s jednou chybou jedenáctá, poté co minula poslední ránu v závodě. Díky skvělému běhu navzdory jednomu trestnému kolu vyhrála Slovenka Anastasia Kuzminová, která se po šestém triumfu v sezoně posunula do čela Světového poháru před Finku Kaisu Mäkäräinenovou. Mezi muži se českým reprezentantům nedařilo. Trápili se na trati a nejlepší z nich byl Ondřej Moravec, který navzdory nule obsadil až 29. pozici. Poprvé v kariéře vyhrál závod SP jednatřicetiletý Nor Henrik L'Abee-Lund.

Bronzová olympijská medailistka Vítková zahájila závod čistou úvodní položkou. Vestoje střílela svižně, ale při poslední ráně těsně minula terč a musela na trestné kolo. „Tu poslední ránu jsem lehce odložila a pak jsem ji strhla dolů,“ řekla České televizi.

V součtu se sedmnáctým běžeckým časem zaznamenala ve sprintu nejhorší výsledek v kalendářním roce. Mimo elitní desítku v této disciplíně skončila naposledy v prosinci v Annecy, kde byla šestnáctá. Kouč ženského týmu Zdeněk Vítek přesto její vystoupení hodnotil pozitivně. „Myslím si, že to byl povedený závod. I když to nebyla desítka, jedenácté místo je určitě povedené,“ poznamenal.

O vylepšení pozice se může Vítková pokusit v nedělní stíhačce, před kterou ji ještě v sobotu čeká ženská štafeta. „Štafetový závod není tak dlouhý, tak mi snad nevezme tolik sil. Zkusím prolomit smůlu čtyřpoložkových závodů a co nejlépe ji zastřílet,“ řekla.

Na rozdíl od Vítkové tentokrát střílela čistě další česká reprezentantka Eva Puskarčíková, pro kterou to byl první střelecky čistý sprint v sezoně. „Jsem ráda, že jsem zakončila sprintovou sezonu dvěma nulami. Jsem ráda, že jsem ještě ukázala, že to umím. Doufám, že ty dva závody, co nás tady ještě čekají, se ještě taky trefím,“ řekla Puskarčíková. Pomalý běh ji ale srazil na 18. místo. „Moje pocity byly hodně náročné, řekla bych, že to každým závodem jde ještě níž a níž,“ dodala.

Žádná další česká biatlonistka do nedělního stíhacího závodu nepostoupila. Jessica Jislová skončila s dvěma chybami v osmé desítce. Tam byla i Markéta Davidová, která se k týmu vrátila po úspěšném vystoupení na juniorském mistrovství světa. Světová šampionka si závod „odstřelila“ třemi chybami vleže a další minelu přidala vestoje.

Kuzminová sice musela po první položce na trestné kolo, ale po trati letěla a díky bezchybné druhé položce většině soupeřek výrazně odskočila. Sekundovat jí dokázala jen přesná Darja Domračevová z Běloruska, která bude vyrážet do stíhacího závodu se ztrátou zhruba devíti sekund. Třetí Julia Džymová z Ukrajiny už za Kuzminovou zaostala takřka o půl minuty.

Boj o velký křišťálový glóbus si zkomplikovala Mäkäräinenová, která se čtyřmi chybami uzavírala bodovanou čtyřicítku a přišla o žlutý trikot. Pro stíhačku má na Kuzminovou bezmála dvouminutové manko.

V mužském sprintu nejlepší Češi nenavázali na umístění v první desítce z nedělního závodu s hromadným startem ve finském Kontiolahti. Moravec i Krčmář se podle běžeckých časů zařadili až do páté desítky. Bezchybný Moravec nabral před sobotní stíhačkou více než minutové manko, Krčmář jednou chyboval a na 37. místě ztrácí přes minutu a půl.

Nikdo jiný z Čechů do stíhačky nepostoupil. Jaroslavu Soukupovi, který po sezoně ukončí kariéru, umístění mezi šedesátkou postupujících uniklo o 2,3 sekundy. Dnes tak absolvoval poslední individuální závod v SP.

Sprint překvapivě vyhrál L’Abee-Lund, na něhož slavnější krajan Johannes Thingnes Bö ztratil 6,1 sekundy. Navzdory jedné chybě Bö po závěrečné střelbě vedl, ale poslední kolo měl rychlejší jeho zkušenější krajan. Se třetím místem se musel navzdory nule spokojit lídr seriálu Martin Fourcade z Francie.