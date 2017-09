Praha Švýcar Roger Federer a Španěl Rafael Nadal splnili povinnost a získali pro tenisový tým Evropy další výhry v premiérovém Laver Cupu. Federer si v pražské O2 areně na černém dvorci pohrál se Samem Querreym z USA a porazil ho 6:4, 6:2. Nadal pak měl více práce s dalším Američanem Jackem Sockem, než ho zdolal po boji 6:3, 3:6 a 11:9 v super tie-breaku. Nakonec i první společný debl Federera a Nadala skončil výhrou nad Querreym a Sockem 6:4, 1:6, 10:5 v super tie-breaku. Evropa vede v Laver Cupu nad světem 9:3.

„Nakonec to dopadlo dobře a jsou to pro Evropu další dva body, což je důležité. Jsem moc spokojený a doufám, že to bude večer pokračovat,“ řekl první hráč světa Nadal v rozhovoru na dvorci. „V šatně je skvělá atmosféra, týmový duch je náramný, baví nás to a daří se nám,“ řekl desetinásobný král French Open.

Večerní blok zahájí v 19:00 domácí hvězda Tomáš Berdych s Australanem Nickem Kyrgiosem. Ve čtyřhře na závěr dne nastoupí očekávaný pár Federer, Nadal, proti nimž se postaví Sock a Querrey. „Bude to vzrušující,“ řekl Federer.

Federer se pomaleji rozjížděl a při svém prvním servisu udělal i dvojchybu, ale brejkbol odvrátil esem. „Včera jsem fandil osm hodin. Byl jsem ráno unavený, ale svaly mě nebolely,“ připomněl Švýcar, že úvodní den se na kurt nedostal.

Postupem času si dokázal poradit s podáním letošního semifinalisty Wimbledonu a získal brejk na 3:2. Vzápětí ustál další brejkbol a set už dopodával.

Ve druhé sadě naplno předvedl své stylové, zdánlivě nenáročné, ale perfektní údery a doslova zvedal vyprodané hlediště ze sedadel. Nejlepším úderem byl bekhendový prohoz, ukázal i nabíhaný return a výměnu vyhrál.

„Bylo mi velkým potěšením. Od prvních minut je hala plná, což je jedinečné,“ těšilo letošního vítěze Australian Open a Wimbledonu. „Bylo neskutečné mít na lavičce jednoho z idolů Björna Borga. Je to zatím bezvadný týden,“ řekl.

Zápas Nadala se Sockem po dvou vyrovnaných sadách vrcholil dramatem v super tie-breaku. Španěl už vedl 7:3, ale Američan předvedl třeba i naskočený forhend a srovnal na 8:8 a pak odvrátil i první mečbol. Následně ale Nadal předvedl svoji nejlepší výměnu, oběhl si forhend, připravil si druhý mečbol a ten už využil.

Po posledních dvou míčích skákal Nadal radostí do vzduchu, jako by šlo o finále na Roland Garros. Sock zase frustrovaně mrštil po prohře raketou do tašky.

Večer se Federer s Nadalem vrátí na dvorec jako deblový pár. Federer přitom čtyřhru hrál naposledy před třemi lety. „Moc jsem debla v poslední době nenatrénoval, ale včera jsem trošku hrál a potrénujeme během zápasu,“ rozesmál Federer diváky.

V pátek se za výhru děloval bod a za Evropu skórovali Chorvat Marin Čilič, Rakušan Dominic Thiem a Němec Alexander Zverev. Dnešní duely jsou za dva body a nedělní budou mít tříbodovou hodnotu. K výhře v Laver Cupu je potřeba 13 bodů, za stavu 12:12 rozhodne o vítězi čtyřhra.