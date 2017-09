Vítězové pohárů proti sobě. Zlínští chtějí na půdě ruského favorita překvapit

Moskva Fotbalisté Zlína se ve 2. kole Evropské ligy pokusí na hřišti favorizovaného Lokomotivu Moskva zlepšit svou venkovní bilanci z této sezony. Všechny čtyři ligové duely na hřištích soupeřů prohráli a dali v nich jediný gól. Ale proti Lokomotivu se pokusí překvapit.

Zlínu by měla pomoci zkušenost z úvodního duelu skupiny se Šeriffem Tiraspol, ve kterém si hráči zvykali na vyšší tempo evropského fotbalu. Přesto uhráli bezbrankovou remízu.



„Už víme, jak se to hraje. Rychlost, perfektní technika, síla v soubojích. Dostali jsme trošku školení. Zpočátku jsme byli i hodně nervózní. Ale teď víme, kam se můžeme posouvat,“ řekl trenér Bohumil Páník.



Na jeho svěřence čeká ještě větší test než proti Tiraspolu. Lokomotiv patří k nejtradičnějším ruským celkům a momentálně je druhý v ligové tabulce. V úvodním kole uhrál na hřišti spolufavorita na postup ze skupiny Kodaně bezbrankovou remízu.

Lokomotiv Moskva - Fastav Zlín Výkop: čtvrtek 27. září, 21:05 (ČT Sport).

čtvrtek 27. září, 21:05 (ČT Sport). Rozhodčí: Lee Evans - Philip Thomas, Ian Bird (všichni Wales).

Lee Evans - Philip Thomas, Ian Bird (všichni Wales). Bilance (klubová): ČR - Rusko 25 7-9-9 29:32.

ČR - Rusko 25 7-9-9 29:32. Předpokládané sestavy - Lokomotiv: Guilherme - Ignaťjev, Mychalik, Kverkvelia, Pejčinovič, Rybus - Fernandes, Tarasov, Denisov - Alexej Mirančuk, Farfán.

Guilherme - Ignaťjev, Mychalik, Kverkvelia, Pejčinovič, Rybus - Fernandes, Tarasov, Denisov - Alexej Mirančuk, Farfán. Zlín: Dostál - Matejov, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Traoré, Jiráček, Vukadinovič - Diop, Železník.

Lokomotiv má ve svém středu řadu velkých fotbalových jmen v čele s bývalou hvězdou bundesligového Schalke Peruáncem Jeffersonem Farfánem, kapitánem ruské reprezentace Igorem Denisovem či útočníkem Éderem, který vystřelil Portugalsku titul mistrů Evropy jediným gólem ve finále 2016. Další hvězdy Brazilec Ari a kapitán chorvatské reprezentace Vedran Čorluka Zlín neprověří kvůli dlouhodobým zraněním.

Ruský celek se prezentuje hrou na tři stopery, kterou praktikoval proti Zlínu už Šeriff. „Poprvé jsme se setkali se systémem, že hráli na tři obránce. Byl to pro většinu z našich kluků vůbec první zápas v evropské lize. Vše bylo mnohem rychlejší, teď už by nás to nemělo tak překvapit,“ věří Vukadin Vukadinovič.

Ačkoli je Lokomotiv v ruské lize rozjetý a více bodů získal jen suverénní Petrohrad, v útoku se Moskvanům tolik nedaří. Z posledních šesti utkání sice čtyři vyhráli, ale z toho třikrát jen 1:0. O to důležitější bude, komu se podaří vstřelit gól jako prvnímu.

Duel vítěze českého poháru s vítězem ruského poháru je na programu ve čtvrtek od 21:05.