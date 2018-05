VIP pacient, který riskuje. Stihne se Neuer dát dohromady do mistrovství světa?

Hvězdy bez MS či v ohrožení Neymar (Brazílie)

I brazilský fenomén musel na operaci se zánártní kůstkou. Marodí od února, ale tvrdí, že v Rusku bude ve formě. I brazilský fenomén musel na operaci se zánártní kůstkou. Marodí od února, ale tvrdí, že v Rusku bude ve formě. Laurent Koscielny (Francie)

Nejzkušenější francouzský obránce má smůlu. Po operaci achilovky nebude šest měsíců hrát. Nejzkušenější francouzský obránce má smůlu. Po operaci achilovky nebude šest měsíců hrát. Dani Alves (Brazílie)

35 let, 107 reprezentačních startů. Slavný pravý bek se měl na MS loučit, ale má pochroumané koleno a v nominaci chybí. 35 let, 107 reprezentačních startů. Slavný pravý bek se měl na MS loučit, ale má pochroumané koleno a v nominaci chybí. Alex Oxlade-Chamberlain (Anglie)

Před dvěma lety smolně ztratil Euro, teď rychlíka z Liverpoolu na šampionát nepustí kolenní vazy. Před dvěma lety smolně ztratil Euro, teď rychlíka z Liverpoolu na šampionát nepustí kolenní vazy. Jerome Boateng (Německo)

Defenzivní pilíř Bayernu si natáhl sval v semifinále Ligy mistrů. V předběžné nominaci se asi objeví, ale šampionát je v ohrožení. Defenzivní pilíř Bayernu si natáhl sval v semifinále Ligy mistrů. V předběžné nominaci se asi objeví, ale šampionát je v ohrožení. Gylfi Sigurdsson (Island)

Islanďané nominovali jako první a rovnou všech 23 jmen. Režisér Evertonu mezi vyvolenými nechybí, přestože od půli března kvůli bolavému kolenu nehraje. Je to risk. Islanďané nominovali jako první a rovnou všech 23 jmen. Režisér Evertonu mezi vyvolenými nechybí, přestože od půli března kvůli bolavému kolenu nehraje. Je to risk.