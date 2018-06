Videošampionát. ‚Chápu pochybnosti, ale zatím se VAR spíše osvědčil,‘ říká expert

PRAHA Sám se podivil, když sudí na videu zkoumali, jestli měl Cristiano Ronaldo v zápase s Íránem dostat červenou kartu. „Ale jinak u mě převažují plusové body, jak video na mistrovství světa funguje. Zároveň chápu, že mezi diváky vnáší pochybnosti,“ říká Roman Hrubeš, šéf projektu videorozhodčích v Česku.

Videošampionát. Poprvé na velkém turnaji hlavnímu rozhodčímu pomáhají videoasistenti. Možná, že už fanoušci sudím při pohledu na sporné momenty nespílají, ale diví se.



Proč? Jak? Co se stalo?

„Celá filozofie videa ve fotbale je vystavěna na základě toho, aby se už nestávaly skandální, zjevné chyby. Ale o tom, co je a není zjevná chyba, co patří do tzv. šedé zóny, pořád rozhodují lidé,“ upozorňuje Roman Hrubeš..

Takže pořád je problémem lidský faktor?

Hraje roli. Situace posuzuje vždycky člověk a náhledy na ně nemusí být jednotné. Úkolem videa není vylepšit verdikt hlavního rozhodčího. Videoasistent si má položit otázku, jestli se hlavní dopustil zjevného a hrubého pochybení.

Co přesně se děje, když na hřišti dojde ke sporné situaci, která spadá do protokolu videorozhodčího?

Hlavní nějak rozhodne, ať už nařídí, nebo nenařídí penaltu. S videoasistenem jsou přes komunikační zařízení propojení celý zápas, takže u videa mají informaci, jak to na hřišti viděl. Pokud si je videoasistent jistý, že došlo ke zjevnému omylu, doporučí přezkoumání.

Jenže jestli došlo ke zjevnému omylu, na to může mít každý ze sudích u videa jiný názor. Například zákrok dvou švýcarských obránců v pokutovém území na srbského útočníka Mitroviče sudí na hřišti viděl jako faul útočícího hráče. Proč video nezasáhlo?

Bavíme se o náhledu, co je zjevná chyba a co se dá schovat do šedé zóny. To jsou přesně ty souboje ve vápně, jako je držení, strčení, vražení a intenzita všech těch zákroků. Sudí na hřišti to vyhodnotil, videoasistent dostane informaci, proč to tak vyhodnotil. Ale kápo je hlavní rozhodčí. Oni to stoprocentně zkoumali, ale zařadili to do šedé zóny - mezi mantinely, mezi kterými to může zůstat.

Podobně jako zákrok německého stopera Boatenga na švédského útočníka Berga?

Nikdo nechce, aby se přezkoumával každý sporný moment. Značně by to narušilo plynulost hry. Polodržení, polostrčení, mikrovražení atd. nechme na výkladu rozhodčího. Videoasistent by se měl řídit tím, v jakém duchu hlavní píská. Všichni chceme minimální zásah, ale maximální efekt.

Jak video pomáhá Odhalí neregulérní góly, nebo naopak o regulérní branku mužstvo nepřijde.

Zmizí nesprávně nařízené penalty po nafilmovaných pádech či po chybných verdiktech rozhodčích.

Nestane se, aby si sudí při udělení žluté nebo červené karty spletl hráče.

Červené kartě neujdou ti, jejichž přestupky budou na vyloučení, ale sudí je přehlédl nebo špatně vyhodnotil.

Může si sudí ze hřiště sám vyžádat pomoc od videa, když si něčím není jistý?

Jsem přesvědčený, že on tak nepřemýšlí. On si zápas vede, sám si ho řídí, ale protokol umožňuje, aby komunikace šla oběma směry. Před zápasem se všichni domluví, jak postupovat při sporných situacích. Videoasistenti je automaticky přezkoumávají, a když hlavní nedostane žádné echo, tak je to taky informace, tzv. silent check. A hlavní si může říct, že udělal dobře.

Zvláštně působilo, když paraguayský sudí Cáceres nechal bez povšimnutí zákrok Ronalda na íránského obránce, ale po chvíli běžel k monitoru situaci zkoumat. Videoasistent mu tedy musel říct: ´Červená karta, běž si to zkontrolovat´? Nebo mu jen naznačil, že tam k něčemu došlo, ale ať si to jde rozhodnout sám?

Můj osobní názor je, že videoasistent v této konkrétní situaci by hlavního vůbec volat neměl. Měl by vyhodnotit, že se nejednalo o zjevné pochybení, že to nebylo na červenou kartu.

Takže udělal chybu?

To ne, nebylo to nic proti protokolu. Sudí to nakonec vyhodnotil dobře. Když už situaci zhlédl na monitoru, musel ji řešit a udělil žlutou kartu.

Měl tedy jiný názor než videoasistent. Nebo ten nemusí mít žádný názor a jen upozorní, že se tam jaksi něco stalo, ale není si jistý?

Videoasistent nemůže být alibista. Ale když už hlavního pošle k monitoru, tak je jasné, že situace spadá do protokolu.

Musí videoasistent říct hlavnímu svůj pohled, dát doporučení, jak situaci řešit?

Říct názor samozřejmě může, ale neměl by ho přesvědčovat, argumentovat, tlačit do nějakého rozhodnutí. Videoasistent tam není od toho, aby hledal lepší řešení. Neměl by si položit otázku, jestli to je červená karta, nebo ne. Ale jestli se hlavní na hřišti dopustil zjevného pochybení. A když si odpoví, že ne, tak se hraje dál.

Zvláštně sudí posuzují některá hraní rukou v pokutových územích. Rojo, Chicharito, Cédric...

Obecně je pravidlo velmi složité. Ale v momentě, kdy si hráč sám ruku nastřelí při pokusu o odkop, což platí i u snahy míč odhlavičkovat, tak to přestupek není, i když má ruku od těla. Vím, Rojovi se míč po hlavě jen sklouzl, sporná situace. Za mě to Cakir udělal dobře, šel se podívat a sám si to vyhodnotil. Hned byl přesvědčený, že to penalta není.

Proč si hlavní rozhodčí šel prohlédnout k monitoru situaci při korejském gólu v zápase proti Německu, když při posuzování ofsajdu může dát vyloženě na videoasistenta?

Pokud jde o faktické situace, jestli gól padl z ofsajdu, nebo ne, rozhodčí k monitoru nemusí. Ale pro transparentnost je lepší, když se na to podívá. Přispěje to k uklidnění, hráči i trenéři to líp vnímají a on snadněji prodá své rozhodnutí. Není to nic, co by bylo v rozporu s protokolem.