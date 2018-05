VIDEO: Zlomil soupeři čelist, pak se smál. ‚Neuctivé,‘ zní z Pittsburghu. ‚Možná, ale čisté!‘

PRAHA Útočník povoláním i myslí. Washingtonský hokejista Tom Wilson je známý svou tvrdou hrou, další řádění odnesl v noci během třetího zápasu 2. kola play off NHL nováček Pittsburghu Zach Aston-Reese se zlomenou čelistí a otřesem mozku. Reakce Wilsona? Úsměv a spokojenost. „Neuctivé,“ komentuje obránce Penguins Justin Schultz.

Aston-Reese leží na ledě, po hitu se zvedá jen těžko, ví, že něco není v pořádku. Wilson naproti tomu sedí na střídačce, na tváři mu hraje spokojený úsměv, jakoby se tetelil radostí, co dokázal.

A to se hokejistům Pittsburghu vážně nelíbilo. „Já fyzickou hru chápu, nakonec takový styl i respektuju. Ale nikomu zraněnému se přeci nesmějete. To se nedělá,“ vadilo Krisu Letangovi.

Justin Schultz reakci Wilsona označil za neuctivou. Názor útočníka Capitals ale veřejnost nezná, po utkání novinářům k dispozici nebyl, tým to neumožnil.

Washington třetí zápas vyhrál 4:3 i díky trefě Ovečkina z 59. minuty a v sérii vede 2:1.

Hit Toma Wilsona na Astona-Reese zůstal rozhodčími nepotrestán:

„Ztratili jsme kluka se zlomenou čelistí a otřesem mozku kvůli úderu do hlavy, bude potřebovat operaci. Doufáme, že s tím liga něco udělá. My se můžeme jen dál soustředit,“ komentoval událost trenér Pittsburghu Mike Sullivan.



Wilson potřetí V sérii s Columbusem silně srazil Alexandera Wennberga, později došlo už v dresu Pittsburghu na obránce Briana Dumoulina. Wilson zatím uniká bez dodatečného trestu suspendace.

Jeho protějšek na střídačce Capitals, uznávaný Barry Trotz, si takovou hlavu nedělal. „Tom je velký chlap, neuvěřitelně silný a jeho hity mají sílu. Co říká Sully (Mike Sullivan), mě upřímně nezajímá. Nejsem u jejich doktorského týmu, nemůžu a neměl bych to komentovat.“

Svůj názor na samotnou situaci řekl: „Viděl jsem srážku dvou hokejistů, kteří se na ni připravovali, šli ramenem na rameno, on jej akorát převálcoval. Chcete tedy znát můj názor? Rameno na rameno.“

Utkání Pittsburghu s Washingtonem pod drobnohledem

Přímo na zápase seděli dva důležití lidé.

Prvním byl vedoucí Oddělení NHL pro bezpečnost hráčů, sám bývalý bitkař George Parros, který bude o případném dodatečném trestu pro Wilsona rozhodovat.

Druhým mužem je Paul Devorski, odborný poradce NHL, který na utkání dohlížel. Po zápase novinářům vysvětloval, proč rozhodčí vedli tak dlouhou debatu, aniž by nakonec udělili trest.

Chad Ruhwedel (2) z Pittsburghu při srážce s Tomem Wilsonem (43) z Washingtonu.

„Rozhodčí se sešli, aby prodiskutovali vážnou situaci. Ani jeden z hlavních trest nesignalizoval, takže si očividně nemysleli, že Wilson fauloval. I proto přivedli čárové rozhodčí, kteří by, pokud by si to mysleli, trest doporučili. A jak se sešli, tak se všichni shodli, že viděli dobrý čistý úder,“ vysvětlil Devorski.



Zajímavostí zůstává, že jedním z čárových na ledě byl Devorskiho bratr Greg.

Oficiální zpráva o zdravotním stavu Astona-Reese vydaná ještě není, i proto například experti z NBC vyjádření trenéra Sullivana zpochybnili, že šlo pouze o zveličení, aby ligu přiměl k činu.