Video zažívá na fotbalovém MS pekelně těžký test. I klidný Shearer šílel

PRAHA Vždycky platil za gentlemana, který se na hřišti nevztekal. Nenadával, nehádal se i s rozhodčími dobře vycházel a během dlouhé kariéry dostal jedinou červenou kartu – po dvou žlutých. To už musí být, aby Alana Shearera, bývalého kapitána anglické reprezentace, něco vytočilo. Stalo se v pondělí pozdě večer.

Když jako expert televizní stanice BBC hodnotil závěr zápasu Portugalska s Íránem (1:1), měl co dělat, aby mu z úst nezačala létat neslušná slůvka.



„Fraška! Chaos! Pan Cáceres je šťastný člověk, protože kdyby Írán na konci ještě vstřelil druhý gól, byl by to naprostý skandál,“ láteřil v přímém přenosu.



Aby bylo jasno: Enrique Cáceres byl rozhodčím zápasu. A tři důležitá rozhodnutí učinil po poradě s kolegy u videa, na jejichž doporučení si šel sporné situace prohlédnout na monitor za postranní čarou.

Na tuhle novinku si fotbalový svět pořád zvyká. Mistrovství světa v Rusku je pro technologickou pomoc první ostrou zkouškou – a zatím pekelně náročnou. Celá planeta sleduje, jak se rozhodčí s novým trendem perou. A ať udělají cokoli, málokdy se dočkají bezvýhradného souhlasu.

Paraguayec Cáceres se stal hromosvodem kritiky, která se na něj po remízovém utkání navalila ze všech stran.

Podle některých neměl nařídit ve druhé půli penaltu za zákrok na Ronalda na hranici vápna. Další zuřili, že portugalského kapitána nevyloučil za úder paží do tváře íránského soupeře. A nejvíc emocí vyvolal pokutový kop, který nařídil v nastaveném čase za ruku portugalského obránce Soarese.

Neymar se dožaduje od rozhodčího odpískání penalty.

Byla v přirozené pozici, neúmyslná, přesto rozhodčí po dlouhém sledování záznamu ukázal na puntík. Naštval Portugalce, část nestranných fanoušků i experty.

„Měl jsem zatím nejblíž k tomu, abych nadával v přímém přenosu. Video je naprostá blbost,“ ťukal na Twitter Shearer. „Jak mohl sudí nařídit penaltu? Pokud viděl úmyslnou ruku, tak se zbláznil.“

„Jako trenér potřebuju vědět, co se děje. Chtěl bych vidět záběry, podle kterých sudí rozhoduje. Dnes televize ukázala šest opakovaných záběrů, když šlo o penaltu proti nám. Když řešili penaltu pro nás, ukázali jen jeden,“ zlobil se i kouč Íránu Carlos Queiroz. „A Ronaldo? Nedostal červenou jen proto, že je velká hvězda.“

Kritika míří i na to, jak přezkoumávání klíčových momentů zápasy natahuje – řada utkání se v Rusku nastavuje o pět i více minut.

Jenže zároveň se najdou i tací, kteří Cáceresova rozhodnutí a videopomoc obhajovali.

Lineker: Líbí se mi to čím dál víc

„Krásná reklama na to, jak video pomáhá. Způsob, jakým byly situace řešené, byl ukázkový,“ chválil v televizním studiu český rozhodčí Pavel Královec.

„Líbí se mi to čím dál tím víc. Většina rozhodnutí je správných a už nikdy neuvidíme Maradonovu boží ruku,“ zastal se novinky bývalý anglický kanonýr Gary Lineker.

Zvykejte si, že video hraje velkou roli a bude míchat i pořadím skupin. Béčko díky němu vyhráli Španělé, i když ještě v nastaveném čase prohrávali s Marokem. Až technologie pak odhalila, že útočník Aspas nezakončoval z ofsajdu, jak si původně myslel asistent rozhodčího na čáře.

Gól, bod navíc, první místo!

A tak to má být. Tady video jednoznačně pomohlo, odhalilo zjevnou chybu, což má být jeho hlavní úkol. Mělo by sloužit jen jako rádce, který má hlavnímu sudímu napovědět – pokud pak stejně udělá špatné rozhodnutí, kritika by měla mířit na něj. Ne na novinku, která má zápasy očistit od největších omylů.

Třeba by se ostrá diskuse zklidnila, kdyby fotbal pokročil ještě dál a nechal do éteru zaznít, jak hlavní sudí s pomocníky před monitory situaci probírá. Ale emoce zkrátka video budí a budit bude dál.

Zvlášť při prvním vážném testu, kterému přihlíží celý svět.