VIDEO: Z auta zůstalo jen torzo. Jsou IndyCar bezpečná série, nebo hazard?

LONG POND / PRAHA Další vážná nehoda v seriálu IndyCar, tentokrát pilota Roberta Wickense, opět rozvířila debatu o bezpečnosti této populární americké motoristické série.

Při závodech IndyCar od jejich vzniku v roce 1905 zahynulo už 96 závodníků. Naposledy k rozšíření této tragické bilance neměl daleko devětadvacetiletý Robert Wickens. Kanadský jezdec svým vozem zavadil o kolo soupeře a kolize ho vymrštila do ochranné bariéry. Při ošklivé havárii si zlomil obě nohy, poranil páteř a pohmoždil plíce. Ale přežil.

V F1 se řeší marginálie typu Halo a v Americe nadále pořádají tuhle ruskou ruletu. (btw: miluji oválové závody). Robert Wickens převezen do nemocnice, zatím žádné detaily. James Hinchcliffe a smolař Pietro Fittipaldi v péči lékařů. #IndyCar #Pocono500 pic.twitter.com/0QYUOiWocr — Tomáš Richtr (@TomRichtrF1) 19. srpna 2018

„Problém byl, že se vůz katapultoval do zóny nad ochrannou bariérou. Monopost se vezl po její hraně a potom do jednoho ze sloupů, které drží ochranný plot, narazil nějakou svou částí. Ten náraz ho roztočil a pak už se to jen sekalo o plot,“ popsal pro LN průběh nehody Michal Beran z televizní stanice Nova Sport, jenž nedělní přenos komentoval.

K události došlo na okruhu Long Pond v Pensylvánii při podniku zvaném ABC Supply 500. Závodišti se také říká Pocono.

Právě Pocono 500 má na svědomí také poslední oběť závodů IndyCar. V roce 2015 zde vyhasl život Justina Wilsona. Svým zraněním bohužel v nemocnici podlehl. „Byla to obrovská shoda okolností, hloupá náhoda. Justin Wilson měl tehdy obrovskou smůlu. Nebyl ani součástí té nehody, ale trefila ho špička cizího monopostu do hlavy,“ upřesňuje Beran.

Bezpečnost na prvním místě

Téma bezpečnosti po víkendu opět otevřel bývalý závodník IndyCar Paul Tracy, který dnes působí jako analytik při přímých přenosech. „Již dlouhou dobu se měl závodní průmysl věnovat novým způsobům, jak udržet vozy uvnitř trati. Bez stožárů, kabelů i drátů,“ napsal na Instagram.

Nehoda Roberta Wickense na okruhu Pocono.

Jenže právě bezpečnost se za posledních čtyřicet let posunula v seriálu IndyCar rapidně dopředu. „Před patnácti nebo dvaceti lety by to byl jasný smrťák. A byť jsou to vážné následky, je vidět, že dříve zavedená bezpečnostní opatření svůj účel splnila,“ podotýká k Wickensově nehodě Beran.

Američané mají o něco složitější práci než lidé v seriálu F1. Auta zde závodí na vysokorychlostních okruzích, kde monoposty dosahují rychlosti až 378 km/h, v Evropě mnohem populárnější formule 1 mají rekordní zápis 349,7 km/h. K tomu ale mají Hamilton a spol. únikové zóny, daleko větší plochy k manévrování a navíc také nejezdí závody na oválu. Tam sebemenší kontakt udělá ze zajímavé podívané děsivé představení. Možná proto se tam bezpečnost řeší ze všech problémů nejvíce.

„Na oválech se zavedly takzvané safer bariéry. Jsou udělané ze speciálního plastu a měly by pohltit většinu kinetické energie vozu, který míří do betonové zdi. Díky tomu se snížily následky těchto nárazů,“ upozorňuje Beran.

Seriál IndyCar i po vzoru leteckých vyšetřovatelů bere nehody velmi vážně. Pitvá každý detail, analyzuje byť i zdánlivé maličkosti a snaží se z chyb poučit. Bohužel samotné nehody se vymýtit nedaří, dají se ale zmírnit jejich následky.

Americká ruská ruleta

Samotný seriál IndyCar už si vybral pořádný počet oběť, avšak zejména v první polovině minulého století. Počínaje rokem 2000 zemřeli „pouze“ čtyři jezdci.

„Ztratili jsme Dana Wheldona. Dario Franchitti a Robert Wickens nad sebou měli strážného anděla, který je ochránil od nejhoršího,“ zavzpomínal Tracy na bývalého závodníka IndyCar Dana Wheldona, který zemřel v roce 2011.

Robert Wickens se připravuje na kvalifikaci na okruhu Pocono.

Ač závod po vážné Wickensově nehodě pokračoval, konečný výsledek už zajímal jen zlomek jezdců. „IndyCar nejsou mou rodinou. Nicméně Robert je součástí mého života už mnoho let. Je těžké slavit vítězství, když prioritou je jeho zdraví,“ řekl Alexander Rossi, který klání vyhrál.

Formuli 1 naposledy zasáhla smrt v roce 2014, kdy na následky nehody zemřel Jules Bianchi. Do té doby se jí dvacet let vyhýbala. A přes občasné hrůzně vypadající nehody se dnes považuje za relativně bezpečnou. „V F1 se řeší marginálie typu halo (tzv. ochranná svatozář – pozn. red.) a v Americe nadále pořádají tuhle ruskou ruletu,“ rýpl si na Twitteru expert Tomáš Richtr.

Na to odpovídá Beran: „To se dnes řeší jak ve formuli 1, tak v USA. Tam se teď vyvíjí zakrytí hlavy krytem od firmy vyrábějící stíhačky F16. Mělo by se začít používat příští či přespříští rok.“