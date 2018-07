VIDEO: Vyděsil i hostesky. Benoot dojel po pádu do cíle etapy zkrvavený jako z válečné zóny

PRAHA Nejen extrémně vyrovnaným dojezdem zaujala čtvrtá etapa letošní Tour de France. Zatímco se trojice Fernando Gaviria, Peter Sagan a André Greipel rvala ve spurtu o vítězství, pět kilometrů za nimi se zvedal ze země zkrvavený Belgičan Tiesj Benoot.

Podruhé startuje Benoot na „Staré dámě“, loni ji ve třiadvaceti letech dokončil na slušném 20. místě. Také letos určitě pomýšlel minimálně na nějaký ten etapový vavřín.

Jenže už po čtyřech etapách musí zamířit domů.

V úterý se totiž zapletl pět kilometrů před cílem do nepříjemné nehody několika jezdců, ve které byli některá známá jména včetně Rigoberta Urana.

„Nevím, co se stalo, ještě jsem to neviděl, ale jeden z jezdců Movistaru, nejspíše Nairo Quintana se přede mnou zastavil a já nebyl schopen se mu vyhnout. Myslím, že jsem byl prvním, kdo padal,“ popsal nehodu Benoot.

Když se z asfaltu zvedl, jeho obličej nabral stejnou barvu jako dres stáje Lotto Soudal. Otřesený jezdec si upravil helmu, nasedl zpět na kolo a dojel do cíle.



V něm vyděsil nejen fanoušky, ale například i sličné hostesky, které celou nehodu pozorně sledovaly ještě před vyhlášením na velkoplošných obrazovkách. Od všech přítomných si vysloužil po projetí cílem velkého potlesku.

Velkou bojovnost prokázal i poté. Ještě než zamířil do lékařského karavanu, pronesl, že by rád na Tour pokračoval (co by na jeho místě dělal takový Neymar?). Před startem dnešní etapy ale nakonec na doporučení lékařů odstoupil.

Belgický cyklista Tiesj Benoot v cíli 4. etapy Tour de France 2018.

„Nebylo by zodpovědné pokračovat. Nemohu pevně držet řídítka, mohl bych ohrozit sebe i ostatní závodníky. Mrzí mě to, nikdo nechce končit Tour předčasně, ale musím,“ hlesl ve středu smutně týmový parťák spurtérského esa Greipela, který si ale z nehody neodnesl kromě řady stehů na hlavě a pohmožděnin žádné vážnější zranění v podobě zlomenin.



„Je to strašná škoda, dnešní etapou, která má profil klasik, pro mě Tour vlastně začala, ale zdraví je přednější. Nejdůležitější teď bude se dát zase dohromady a znovu se vrátit do sedla,“ dodal belgický bojovník, který musel stejně jako většina jeho krajanů v úterý skousnout porážku fotbalistů v semifinále mistrovství světa s Francií.