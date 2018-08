Video, video, pročpak jsi k ničemu? Jak je možné, že sudí v Plzni opět nepochopitelně selhali?

Chybovat je lidské. Takže když rozhodčí nepostřehne nějaký moment z utkání, který může například celý duel rozhodnout, dá se to pochopit. Když však tento moment nepostřehne videorozhodčí, je to problém. A když muž za videem nenahlásí sudímu hned čtyři přečiny proti pravidlům, které výrazně ovlivnily zápas, je to smutné.

Tak takhle ne, pánové u videa. Pokud tak budete pokračovat dál, z vymoženosti, za kterou se pomoc videorozhodčího v současném fotbale bere, se stane nechtěný pokusný králík.

Před čtrnácti dny v zápase Plzeň - Zlín, rozhodčí nepostřehli ofsajd Radima Řezníka, po němž Michael Krmenčík vstřelil jediný gól zápasu.

Na zápase byl přítomen i videorozhodčí Karel Hrubeš, který měl minutu na to, aby poradil sudímu Miroslavu Zelinkovi, než znovu zahájí hru.

Michael Krmenčík slaví vítěznou branku proti Zlínu.

A ještě skandálnější je fakt, že i když šlo Řezníkovo ofsajdové postavení vidět z hlavní kamery, Hrubeš do kamery O2 TV Sport tvrdil, že nedokázal z dostupných záběrů najít, v němž se obránce Plzně provinil proti pravidlům.



Laik by řekl, že členové komise rozhodčích po tomto incidentu pořádně promluví sudím starajícím se o video do duše, opak však byl pravdou.

V nedělním duelu, v němž Mladá Boleslav hrála symbolicky opět v Plzni, byl Zelinka místo na hřišti u videa a měl pomáhat hlavnímu sudímu Radku Příhodovi. Ale pomáhal mu bohužel spíš „do hrobu“.

Příhoda hned třikrát poškodil Viktorii, když nenařídil penaltu po faulech na Petrželu a Krmenčíka. A boleslavského útočníka Komličenka nevyloučil po faulu loktem.

Na druhou stranu za stavu 1:0 chybně nevyloučil plzeňského útočníka Krmenčíka, který později zkompletoval hattrick a výrazně se podílel na výhře Viktorie 6:1.

Ten ve 41. minutě úmyslně šlápl na nohu obránci Chalušovi, což potvrdily i televizní záběry. Příhoda mu však červenou, ani druhou žlutou kartu neudělil, a tak Plzeň dohrávala v jedenácti hráčích.



Zlobit se pak můžou i fanoušci Slavie, protože pokud by byl Krmenčík vyloučen, nehrál by minimálně ve víkendovém šlágru v Edenu, kam Západočeši v sobotu zavítají.

A Zelinka? Nepochopitelně ani jednou Příhodovi porušení pravidel nenahlásil a nechal ho v jeho přehmatech „vykoupat“.

Bravo. Divák u obrazovky si řekne, že video ve fotbale je k ničemu a výkon pana Zelinky, který navíc odmítl svou „práci“ probrat na kameru, je rozhodcovským standardem.

Bohužel. Protože pomoc videorozhodčího je pro současný fotbal naprosto klíčová.

Tak snad bude mít komise rozhodčích v sobotním šlágru Slavia - Plzeň lepší ruku a chybující duo Hrubeš - Zelinka nechá buď doma, nebo jej pošle na hřiště.