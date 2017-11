VIDEO: Vezmeš si mě? Helcelet poprosil Rosolovou o ruku v přímém přenosu

PRAHA Nikdo neměl ani ponětí, že se něco chystá. Včetně moderátorů a režiséra přímého přenosu vyhlášení ankety Atlet roku 2017. Adam Sebastian Helcelet na pódiu požádal přítelkyni Denisu Rosolovou před kamerami České televize o ruku.

„Adame, co doma, kdy bude svatba?“ tázala se Helceleta na pódiu moderátorka Monika Absolonová. „Až ji požádám o ruku,“ odvětil šestadvacetiletý vícebojař.

„A kdy chceš Denisu požádat o ruku?“ nenechala se odbýt Absolonová. „No, tak třeba teď,“ překvapil všechny v sále Helcelet.

Jeho milá se rozeběhla na pódium, Helcelet poklekl na koleno a pravil: „Takže, Denisko, já bych se tě v tenhle krásný atletický večer chtěl zeptat, jestli by ses stala mojí ženou a vzala si mě za muže.“

O pět let starší čtvrtkařka jeho žádost přijala a nechala si navléct zásnubní prstýnek. V zákulisí pak přiznala, že ji žádost v přímém přenosu velmi překvapila.

„Nečekala jsem to, byla jsem docela překvapená. Nenapadlo mě, že to udělá před tolika lidmi u televizních obrazovek. Očekávám, co bude na telefonu za zprávy,“ smála se Rosolová.



„Já jsem byla hlavně v šoku, pak jsem byla i dojatá. Vím, že má košili od rtěnky, má všechno od rtěnky,“ doplnila.

A že nevěděli o jeho žádosti nic moderátoři ani režisér pořadu, přiznal i sám Helcelet.

„Monika, ač to nevěděla, mi tak hezky nahrála, že jsem to musel využít. Musel jsem si být hlavně jistý, že řekne ano. Protože kdyby řekla ne, tak by to byl dost trapas,“ popisoval Helcelet.

„Věděl jsem, že budou otázky tohoto typu, tak jsem se na to mohl připravit. Doufal jsem, že to nebudu muset nějak nuceně navlíkat. Nervy jsem měl, nebudu říkat, že ne. Ale dobrý...“

„Já jsem si dlouho pohrával s myšlenkou, jak to udělám, ale nevěděl jsem jak. Delší dobu jsem prstýnek nosil u sebe, čekal jsem na nějakou příležitost. Na dovolené, v Tatrách, když jsme byli s Denčou. Pak jsem si řekl, že by to bylo dobré tady.“

A způsob požádání i zásnubní prstýnek si pochvalovala i Helceletová.

„Je to nečekané. Adam je romantik, spíš bych čekala večeři při svíčkách při západu slunce, tohle určitě ne. Prstýnek je krásný, já mám úzké prsty, nemůžu mít nic masivního, takže to trefil. Uvidíme, říká se do roka a do dne. Uvidíme, jestli bude čas a kdy.“